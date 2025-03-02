【重磅快評】「上有鍋蓋、下有鐵板」夠刺激啊？

「上有鍋蓋、下有鐵板」、「上沖下洗恐遭洗出場」，這是老股民自況股市討生活不易的俏皮話，有段時間較少出現，最近鍋蓋、鐵板的說詞又出現了，寓意與鎖定對象已有轉移，大意是平常心過日子，好好經營事業，不要碰政治搞些權、錢把戲，不刺激，但在鍋蓋、鐵板夾擊空間，不死也會褪掉好幾層皮。

鍋蓋、鐵板的比喻重新出現在不同場域倒不針對那個人或事，不過各界均認為馬斯克、特斯拉最具代表性；擁有特斯拉品牌的美國首富馬斯克一直是個幹練的生意人，與政治、權貴扯不上邊，不過，川普上台後不一樣，馬斯克成了川普政權政府效率部的門神，專門動手砍除肥大的聯邦政府、公營事業，一出手就是裁減數千位公部門人員，雖然減少可觀的公部門支出，但遭拔掉鐵飯碗的人員難免怨聲四起；但川普對馬斯克的決定都買帳，讓馬斯克有滿足感。

馬斯克顯然扮演川普政府瘦身的刀斧手角色，短短期間，馬斯克自家企業的股票市值下滑不少，他雖然仍是美國首富，但資產淨值下滑的幅度相當可觀，不過馬斯克沒多談他的資產損失，似乎認為奉獻給川普政府的代價是值得的，儘管資本市場質疑這樣的代價是否值得。

上有鍋蓋下有鐵板，夾著的空間顯然是大燜鍋！確實是的；中式餐飲這種場面不少見。過去台北中華路幾家知名的烤鴨餐館，鴨子肥嫩多汁極獲好評，餐廳業者基於商業機密，不肯透露飼養秘笈，之後才知道是「上有鍋蓋、下有鐵板」；鐵板加溫到超過室溫，鴨子只能不斷跑動；跑餓了就大量進食，飼料吃完後喝水，是加過鹽的鹹水，越喝越渴，渴了再吃，吃了再不停跑動，35天鴨子夠大夠肥就可宰殺。餐廳業者不好炫耀不人道的養殖法，鴨子或許還自豪於比較大個兒。

商人守本守分經營事業，將本求利，獲利雖穩當，但缺少刺激感！馬斯克吃了川普的政治迷幻藥，雖然營收、資產下滑，但開出聯邦機構的瘦身、裁員通知，獲得老美矚目，或許是另項滿足，這是專心經營生意不易得到的。鍋蓋、鐵板夾成的空間或許自肥的刺激感十足，哪還管他35天就及早被宰上桌！