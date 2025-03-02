纏鬥40年！在領導人歐加蘭呼籲下 庫德工人黨願與土耳其政府停火

武裝團體庫德工人黨今天宣布，將與土耳其政府立即停火，以響應被囚禁的領導人歐加蘭關於解除武裝的呼籲，這是結束長達40年叛亂的重要進展。

綜合路透社與法新社報導，歐加蘭（Abdullah Ocalan）2月27日呼籲庫德工人黨（PKK）放下武器並解散，土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）政府和親庫德族的反對黨人民平等與民主黨（DEM）都表示支持。

自1984年庫德工人黨發動武裝叛亂以來，已造成4萬多人喪生，若這次停火協議能成功結束長期衝突，則將對當地產生廣泛影響。被土耳其政府視為非法的庫德工人黨，目前以伊拉克北部山區為根據地。

這項停火提議也可能讓厄多安在國內獲得更多支持，並帶來歷史性契機，為土耳其東南部帶來和平與發展。這個地區的衝突不但造成傷亡，也讓經濟遭受嚴重破壞。

庫德工人黨表示，希望土耳其政府給予歐加蘭更多自由，以便他能夠領導解除武裝進程。歐加蘭自1999年以來受到幾近完全隔離的監禁。

與庫德工人黨有關聯的菲拉特通訊社（Firat News Agency）報導，庫德工人黨聲明表示：「我們庫德工人黨完全同意（歐加蘭）呼籲的內容，我們將遵從並落實呼籲要求。」

厄多安表示，他支持由民族主義盟友所發起的和平進程，但他警告，除非庫德工人黨履行解散承諾，否則土耳其將繼續打擊該組織。