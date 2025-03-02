喬治亞分離區阿布哈茲總統選舉 投票所遭蒙面人攻擊
蒙面攻擊者今天闖入喬治亞分離主義地區阿布哈茲（Abkhazia）的一個投票所，短暫擾亂了第2輪總統選舉。
法新社報導，世界大多數國家承認阿布哈茲為喬治亞共和國的領土，但2008年喬治亞和俄羅斯爆發短暫戰爭後，阿布哈茲實際上就一直在俄羅斯控制之下。
阿布哈茲檢察機關表示：「晚間7時30分左右，多達20名武裝蒙面人攻擊一個投票所。」
阿布哈茲檢察機關指出，攻擊者威脅選舉官員和警察，「破壞投票箱後逃離犯罪現場」。
根據當地媒體報導，投票所在晚間8時關閉。
去年11月，阿布哈茲政府與俄國簽訂投資協議，引發大規模示威暴動，導致親克里姆林宮的總統巴札尼亞（Aslan Bzhania）辭職下台。
他是2014年以來第3位因抗議活動辭職的阿布哈茲領導人。
這次選舉的候選人，一位是在親俄的巴札尼亞政府擔任副總統、現任代理總統貢巴（Badra Gunba），另一位是與抗議民眾同一陣線的阿津巴（Adgur Ardzinba）。
第1輪結果顯示，貢巴贏得約46%選票，阿津巴則獲得約37%選票。
根據當地媒體，第2輪由誰勝出目前尚未公布。
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