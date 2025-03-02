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美對外援助停擺 非洲多國陷困境

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
川普政府上台後關閉USAID，讓許多非洲人道援助基本上都陷入停擺。（Wikimedia Commons）
川普政府上台後關閉USAID，讓許多非洲人道援助基本上都陷入停擺。（Wikimedia Commons）

美國對外援助機構USAID關閉，使得剛果、衣索比亞、塞內加爾多國的貧民失去食物、居住地，影響擴及數百萬人！外媒整理USAID近日因美國總統川普要求而關門產生的影響。包括南蘇丹有11.5萬人因此無法獲得健康照顧、哥倫比亞5萬人無法生活、孟加拉60萬老弱婦孺無醫療照顧等。

基礎醫療被迫停擺

根據《美聯社》報導，USAID關門導致90%的對外援助中斷、間接擴及影響至6百億美元的資金，如今已經有許多計畫紛紛喊停，包括打擊恐怖主義、取締人口販賣與藥物走私，還有援助難民的許多計畫都停擺。例如在剛果，人權團體「對抗飢餓」因為援助取消，因此無法繼續就住數萬名營養不良的兒童。

在衣索比亞曾飽受內戰摧殘的提格瑞地區，食物援助中斷的影響甚至可能達到上百萬人；南蘇丹方面，國際救援委員會關閉了提供11.5萬人基本醫療的計畫；在哥倫比亞，挪威難民理事會援助5萬人的計畫被迫中斷，當地仍飽受黑道暴力威脅，孟加拉則有60萬老弱婦孺的基本醫療計畫停擺。

非洲影響最深

在內戰、政變頻傳，軍閥割據的西非馬利、布吉納法索等國家，分別有至少27萬與40萬人的基本生活援助都中斷，且多數團體都不願公開求援，因為擔心遭到當地軍閥報復，這又讓援助更難進行。此外，在索馬利亞、烏克蘭、阿富汗、敘利亞、肯亞、海地、泰國、奈及利亞等地還有大小不一的救援計畫，通通中斷。

衛報》提到，美國地方法院紛紛裁定川普關閉USAID的計畫無效，要求川普先支付已經落實援助計畫的15億美元，但近日遭到最高法院推翻，允許川普凍結相關支出，這是川普的第一場勝訴，但接下來包括其他法院與州提出的上訴，還有94個案件還要處理。由於美國過去援助範圍廣泛，各界對此次USAID被迫關門的後續影響相當關注。

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