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首爾「漢江水上巴士」將投入試營運 最快上半年上路

中央社／ 首爾2日專電

為紓解壅塞的市中心地區交通，韓國首爾市規劃新型態大眾交通「漢江水上巴士」，這些水上巴士日前已抵達漢江，目標今年上半年正式運行。

首爾市政府去年初宣布漢江水上巴士計畫，將沿著貫穿首爾市中心的漢江，在位於西部的麻谷到東部的蠶室沿線設置7個站點，希望藉此緩解通勤高峰的人潮。

首爾市政府表示，漢江水上巴士101號與102號去年11月在慶尚南道泗川市下水進行一系列安全測試，確保能正常運轉後通過韓國海洋交通安全公團（KOMSA）相關檢驗，今年2月27日抵達首爾市汝矣島附近的漢江水域。

完成基礎設施、航線及安全檢查後，2艘水上巴士將投入試航，4月起在部分碼頭進行試營運，目標在今年上半年開始正式營運，後續將視情況逐步增加班次。

為了減少碳排量及能源消耗，水上巴士採用更輕巧的鋁合金材料製作，並配備油電混合動力系統，與傳統柴油船相比可減少52%二氧化碳排放。此外，為防止電池起火，這些水上巴士裝設了防止電池組連續爆炸的技術，配備火災探測器及專用滅火設備，以保障乘客安全。

漢江水上巴士原定在去年10月上路，進度延遲約半年，首爾市表示，主要是因為首次製作這種交通工具，為確保安全耗費較多時間。這些水上巴士國產率達95%，大幅減少引擎零組件供應時間及維修費用。

截至今年1月，7座碼頭站點已完成6座，其餘1座預計於3月初完工；換乘系統將在4月完成，屆時將可使用一般交通卡或氣候同行卡搭乘。

配合水上巴士營運，首爾市政府也規劃新增公車路線，並在碼頭一帶設置共享單車站點，提高換乘便利性。對於行動不便人士，漢江公園將新建無障礙坡道，水上巴士內也設有輪椅專用區域。

巴士 碼頭 首爾

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