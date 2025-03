去年遭塔利班勒令關閉 阿富汗電視台復台

阿富汗電視台Arezo TV高層表示,Arezo TV去年12月遭塔利班道德部勒令關台後,今天恢復營運。

法新社報導,電視台負責人阿比德(Bassir Abid)表示,首都喀布爾Arezo TV門上的封條,在阿富汗勸善懲惡部(Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice)官員在場的情況下撕除,阿比德並表示,電視台已「恢復運作」。

Arezo TV去年遭勸善懲惡部指控有流亡媒體支持且背叛伊斯蘭價值觀,於同年12月4日被勒令關台。

Arezo TV的7名員工被捕,但於12月稍晚獲釋,當時該電視台仍處於關台狀態。

塔利班政府尚未說明允許Arezo TV復台的原因。

新聞自由組織「阿富汗記者中心」(AFJC)樂見Arezo TV復台,但在聲明中表示,關閉該電視台「公然侵犯自由媒體權利,原本就不該發生」。

根據阿富汗記者中心說法,Arezo TV於2006年在北部城市馬薩里沙利夫(Mazar-i-Sharif)成立,2010年在喀布爾設立辦公室,製作野生動物紀錄片並為土耳其電視劇配音。

在塔利班政府執政的3年裡,阿富汗媒體業急劇萎縮,國際監督者批評喀布爾的新統治者涉嫌踐踏記者權利。

無國界記者組織(Reporters Without Borders)表示,塔利班當局2024年關閉至少12家媒體。