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他終結台灣核武夢！張憲義罕見受訪CNN：不後悔向美通風報信

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
曾任我國陸軍上校的張憲義，近日接受美國有線電視新聞網專訪，談論當年擔任中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。攝影／本報記者程嘉文
曾任我國陸軍上校的張憲義，近日接受美國有線電視新聞網專訪，談論當年擔任中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。攝影／本報記者程嘉文

將近四十年前，台灣培養的核子工程人才、陸軍上校張憲義受到美國中情局（CIA）吸納成為線人，在1988年叛逃美國後洩露台灣祕密核武計畫，導致台灣在美國施壓下摧毀所有設備，終結台灣的核武夢。現年高齡81歲的張憲義近日罕見地接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，直言不後悔當初洩露情報，相信自己做出了正確的決定。

張憲義日前在美國愛達荷州家中受訪表示：「根本不存在背叛。」

CNN在1日刊出這項專訪。「我決定向CIA提供情報，因為我認為這對台灣人民有好處，」張憲義說，「沒錯，台灣與中國之間存在政治鬥爭，但對我來說，發展任何致命武器都是愚蠢（nonsense）的想法。」

張憲義說：「至少我們沒有挑釁中國大陸，讓他們對台灣發動侵略戰爭。」

報導指出，當時台灣的核武計畫接近完成，最終因主持計畫的張憲義向美國盟友通風報信，台灣受到美方施壓，只能停止計畫。

張憲義就此成為阻止台灣研發核武的人，遭質疑削弱台灣抵禦中國的能力。

CNN 張憲義 核武 美國

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