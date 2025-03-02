以哈第1階段停火到期 以色列採納美提議予以延長

以色列和哈瑪斯第1階段停火今天到期之後不久，以國總理辦公室今天表示已經批准美國提議，將加薩休戰延長至穆斯林全年之中最神聖的「齋戒月」和4月中旬的猶太逾越節。

法新社報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室於午夜剛過（格林威治標準時間1日22時）發聲明指出，「以色列採納了美國川普政府中東特使魏科夫（Steve Witkoff）的這項計畫」，即在3月底結束的「齋戒月」（Ramadan）和4月中旬為期8天的猶太逾越節（Passover）期間暫時休戰。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）1月19日生效的第1階段停火，今天到期。

路透社報導，內唐亞胡辦公室表示，魏科夫提案首日，被扣押在加薩的人質當中，無論是生是死，其中一半都將被釋放。聲明並補充說，在達成永久停火協議後，剩餘的人質也將被釋放。

內唐亞胡辦公室進一步表示，當魏科夫明白需要更多時間來斡旋永久停火協議之後，提出了延長現階段停火的提議。

內唐亞胡辦公室同時表示，「根據協議，如果以色列認為談判無效，可以在第42天過後恢復戰鬥」，並指控哈瑪斯違反協議。以色列和哈瑪斯持續互指對方觸犯協議內容。

哈瑪斯發言人卡西姆（Hazem Qassem）今天稍早曾表示，哈瑪斯拒絕以色列延長加薩第1階段停火的「規劃」，但沒有明確提及魏科夫的提議。

1月達成的停火協議終結了以哈在加薩長達15個月的戰鬥，哈瑪斯並釋放33名以色列人質和5名泰國人質，換取以方釋放境內約2000名巴勒斯坦囚犯和羈押人士。這麼做目的是鼓勵以停火協議當作基礎，進行後續的談判工作。

以哈停火的談判工作從未間斷，最近一次是在埃及開羅，但尚未達成共識。