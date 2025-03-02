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委軍艦進入蓋亞那水域 美警告馬杜洛將面臨後果

中央社／ 蓋亞那首都喬治城1日綜合外電報導

美國今天表示，委內瑞拉海軍艦艇在蓋亞那聲稱擁有主權的海域「威脅」埃克森美孚（Exxon Mobil）管理的設施，並對此予以譴責。

法新社報導，這份聲明警告，若委內瑞拉進一步挑釁，將會招致「後果」。聲明發表數小時前，蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）表示，一艘委內瑞拉巡邏艇於當地時間上午7時（格林威治時間11時）左右「接近我們專屬海域內的多個設施」。

阿里在臉書（Facebook）上表示，蓋亞那已「通知其國際夥伴提高警覺」。

美國國務院警告勿再進一步侵犯。

美國國務院西半球事務局（Bureau of Western Hemisphere Affairs）在聲明中表示：「委內瑞拉海軍艦艇威脅埃克森美孚的浮式生產、儲存與卸油（FPSO）裝置令人無法接受，此舉明顯侵犯了蓋亞那國際公認的海洋領域。」

聲明警告稱：「若再有進一步挑釁，（委內瑞拉總統）馬杜洛（Nicolas Maduro）政權將面臨後果。」

路透社報導，委內瑞拉政府否認阿里的指控，並主張他們進入的水域並不屬於蓋亞那領土，因為該區域是根據國際法尚待劃定的海域。

委內瑞拉政府透過Telegram發聲明表示：「阿里明目張膽地撒謊，聲稱委內瑞拉海軍單位侵犯蓋亞那領土。」

阿里表示，蓋亞那召見委內瑞拉大使與外交部長會面，表達對此事的強烈反對意見，並指示駐卡拉卡斯大使館正式向委內瑞拉提出抗議。

聲明還指出，蓋亞那將正式向國際法院（ICJ）報告此事件，並與加勒比海共同體（CARICOM）等國際夥伴進行協商。

英語系國家蓋亞那長期以來是拉丁美洲最貧窮的國家之一，與委內瑞拉在爭奪富含自然資源、具爭議領土艾瑟奎波（Essequibo）上，緊張局勢加劇。

自2015年以來，隨著石油巨擘埃克森美孚發現龐大的石油儲量，蓋亞那這個僅有80萬人口、軍事力量薄弱的國家，擁有世界上最大的原油儲備，雙方緊張關係也因此升高。

委內瑞拉 美國 蓋亞那

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