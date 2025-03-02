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美軍：已擊斃蓋達敘利亞分支一軍事首腦

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國軍方今天表示，已擊斃蓋達（Al-Qaeda）敘利亞分支「宗教守護者」（Hurras al-Din）一名高層軍事領導人。而此一組織已於1月宣布解散。

法新社報導，負責美軍中東地區行動的「美軍中央司令部」（CENTCOM）聲明指出，轄下部隊2月23日「在敘利亞西北部展開精準空襲，鎖定恐怖組織『宗教守護者』高層軍事首腦塔萊（Muhammed Yusuf ZiyaTalay），並將他擊斃。」

美軍中央司令部表示，自「宗教守護者」1月底自行宣布解散以來，組織內的數名領導人已在美軍空襲下被擊斃。

敘利亞 空襲 美軍

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