玻利維亞西部兩輛巴士相撞 至少33人喪命

「強者為所欲為，弱者只能逆來順受（The strong do what they can and the weak suffer what they must. ）」，古希臘歷史學家修昔底德（Thucydides）在《伯羅奔尼撒戰爭》中描述圍攻米洛斯前的一場談判時，這句話就是要求米洛斯人臣服的最後通牒。 此刻的世界，面對超級強權美國，以及頤指氣使的新皇帝川普，每個國家都成了弱國，如何對應，就成了每個領導人的必修課。資深國際新聞媒體人郭崇倫分析東亞、歐洲各國的因應之道，而普亭如何在美中之間兩面討好、墨西哥的女總統薛恩鮑姆又如何讓川普暫緩加稅成命？

2025-03-01 07:00