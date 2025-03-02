玻利維亞西部兩輛巴士相撞 至少33人喪命
玻利維亞警方和地方當局官員今天指出，國內西部的波托西（Potosi）地區發生兩輛巴士相撞事故，造成至少33人死亡，還有數人受傷。
路透社報導，這起重大交通事故發生於凌晨，地點位在烏尤尼（Uyuni）與科爾查尼（Colchani）兩座市鎮之間的公路上。
烏尤尼市政當局官員薩爾瓦鐵拉（OsmarSalvatierra）告訴當地媒體：「發生了一件致命事故，已經確認約有33人殞命。」
警方已趕抵現場，將查明事發經過並會發布正式報告。
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