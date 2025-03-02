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日自衛隊軍艦 首次單獨穿台海

聯合報／ 記者雷光涵／綜合報導

日本共同社及讀賣新聞一日報導，多位日本政府相關人士透露，日本海上自衛隊護衛艦「秋月號」二月上旬首次單獨通過台灣海峽；去年九月護衛艦「漣號」是首度與澳洲及紐西蘭軍艦一起穿越台海，引發中方抗議。

共同社說，秋月號的動作，似乎旨在牽制於日本及台灣周邊加強軍事壓力的中國大陸。

秋月號從北向南航行穿越台海，並於二月五日參加在南海舉行的美國、澳洲和菲律賓四國聯合軍演。這是自衛隊首次獨自通過台海，也是海自艦艇去年九月以來第二次通過台海，而去年九月還是前日相岸田文雄任內。

中國大陸去年十二月首次派三艘軍艦和三艘海警船共同航行於沖繩本島與宮古島間，並在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊的鄰接區，部署四艘配備七十六毫米火炮、具軍艦級火力的海警船，進一步升級緊張。日本首相石破茂對此情勢表示擔憂，批准的對抗措施之一就是秋月號派遣計畫。

讀賣新聞報導，美國等國認為台海是國際水域，不屬任何國家領海。根據國際法，沿海國對距離基線十二浬（約廿二公里）的領海擁有主權，但台海最狹窄的部分仍有約一百卅公里寬，因此日本政府立場是只要不進入中國領海，航行自由應受保障。

歷屆日本政府顧及中國反應，一直避免海自艦艇通過台海。然而鑒於中國對台灣和日本周邊進一步加強軍事壓力，日本政府轉變政策，開始積極強調航行自由立場。中方至昨晚截止尚未就此事回應。

台海 日本 軍艦

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