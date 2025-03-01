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牽制中國大陸 日本海上自衛隊護衛艦「首度單獨穿越台灣海峽」

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牽制中國大陸 日本海上自衛隊護衛艦「首度單獨穿越台灣海峽」

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
海上自衛隊護衛艦秋月號在2月上旬首次單獨通過台灣海峽。圖／取自海上自衛隊官網
海上自衛隊護衛艦秋月號在2月上旬首次單獨通過台灣海峽。圖／取自海上自衛隊官網

日本共同社及讀賣新聞報導，多名日本政府相關人士透露，海上自衛隊護衛艦秋月號在2月上旬首次單獨通過台灣海峽；去年9月護衛艦「漣」與澳洲及紐西蘭艦艇一起首度穿越台海，中方抗議。共同社說，此舉似乎在制約於日本及台灣周邊加強軍事壓力的中國大陸。

報導說，秋月號從北向南航行穿越台灣海峽，並於2月5日參加在南海舉行的美國、澳洲和菲律賓的四國聯合軍演。這是自衛隊首次獨立通過該海域。也是海上自衛隊艦艇去年9月以來第二次通過台灣海峽，旨牽制在東海和南海加強軍事威懾的中國，當時是岸田內閣的時期。

讀賣報導，中國在去年12月首次派遣3艘軍艦和3艘中國海警船共同航行於沖繩本島與宮古島之間，並在沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊的毗連區，部署了4艘配備76毫米火炮、具備軍艦級火力的海警船，進一步升級挑釁。日本首相石破茂對此情勢表示擔憂，批准的對抗措施之一便是秋月號派遣計畫。

讀賣說，美國等國認為台灣海峽是國際水域，不屬於任何國家的領海。根據國際法，沿岸國家對距離基線12海里（約22公里）的領海擁有主權，但台灣海峽最狹窄的部分仍有約130公里寬。因此，日本政府的立場是，只要不進入中國領海，航行自由應受到保障。

歷屆日本政府顧及中國的反應，一直避免海上自衛隊艦艇通過台灣海峽。然而，鑑於中國針對台灣可能爆發的衝突進一步加強軍事壓力，日本政府轉變政策，開始積極強調航行自由的立場。

多名日本政府相關人士透露，海上自衛隊護衛艦秋月號在2月上旬首次單獨通過台灣海峽。美聯社
多名日本政府相關人士透露，海上自衛隊護衛艦秋月號在2月上旬首次單獨通過台灣海峽。美聯社

台灣海峽 日本 自衛隊

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