偵破17年懸案！燒肉店老闆分屍2同事…客曾控「肉味道怪異」 警疑為人肉

日本警方近日偵破一起17年前的分屍命案，鎖定曾為被害者同事的杠共芳為嫌犯，他目前因涉另一起分屍案正在服刑中。據日媒報導，杠共芳因於2018年殺害同事而被判處25年刑期，他將對方殺害後之肢解，並將其丟棄至河川堤防。當時，警方曾前往杠共芳經營的燒肉店搜查，並在店內水管發現人骨碎片，然而DNA鑑定結果顯示，骸骨非上述兩名死者的，推測還有第三名被害者。

綜合「NHK」、「関西テレビ」等日媒報導，現年74歲的杠共芳，因在2018年殺害69歲的同事中川直，並將其分屍後丟進河川堤防，於2021年被判處25年刑期定讞。

上月27日，日本警方以殺人罪嫌，將正在岡山監獄服刑的杠共芳移交給滋賀縣警察署，指出他涉及一起17年前的分屍命案。2008年，滋賀縣的琵琶湖周圍等6處地點，發現多塊遭肢解的不明男性遺體。10年後，警方確認被害人為當時39歲的川本秀行。該名被害人是杠共芳在建設公司的同事，兩人還曾同住一間宿舍，杠共芳過去因金錢糾紛毆打過川本，2018年遺體身分確認後，警方曾向杠共芳訊問是否涉及此案，但當時他明確表示「不是我做的」。

2018年，警方在杠共芳經營的燒肉店，於店內水管發現人骨碎片，後經DNA鑑定並非上述兩位死者，懷疑有第三人遇害。日媒過去曾報導，杠共芳的燒肉店評價不錯，但有客人表示，某次提供的肉味道非常奇怪「不知道是什麼做的」，警方懷疑食材摻雜人肉。