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美政治分析報告：中俄關係可能存在更多矛盾和利益競爭

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
俄國總統普亭（右）2月24日致電中國國家主席習近平（左），習普二人可望5月見面，習近平稱俄國是搬不走的好鄰居。在川普總統上任轉向後，美中俄三國關係益加複雜。路透
俄國總統普亭（右）2月24日致電中國國家主席習近平（左），習普二人可望5月見面，習近平稱俄國是搬不走的好鄰居。在川普總統上任轉向後，美中俄三國關係益加複雜。路透

根據美國政治研究和分析公司過濾實驗室（Filter Labs）近日發布最新報告指出，俄羅斯和中國的關係實際上可能比他們希望世界其他國家相信的要弱。

《美國之音》報導，過濾實驗室對新聞媒體和社群媒體進行廣泛分析，儘管兩國政府和國營媒體都在努力塑造強大夥伴關係的形象，但中俄關係可能存在著比之前認為的更多的矛盾、不信任和利益競爭。過濾實驗室的創始人托伊布納（Jonathan Teubner）表示，中俄的夥伴關係很脆弱，「這個軸心充滿懷疑，隨時可能被打破。」

根據過濾實驗室報告，大陸人對俄羅斯經濟的真正韌性、俄羅斯的軍事實力是否如其宣稱的那麼強大，以及俄羅斯長期真實意圖，都存在疑問；俄羅斯人的疑慮則涉及對中國商品的品質擔憂、中國真正能夠在軍事上提供多大幫助，以及中國在俄羅斯的投資是否真的那麼多。

對於美國已警告要對被視為與俄羅斯有聯繫的中國企業實施二級制裁，托伊布納預測，一旦這些制裁實施，將導致中俄關係發生變化，中國網友越來越擔心二級制裁可能對中國產生的影響，並開始權衡中俄關係與中美貿易間的價值。

報告並稱，俄羅斯人對中國最常見的懷疑是對中國商品的品質擔憂。在俄羅斯，中國商品以價格實惠但質量差而聞名，且對中國商品的抱怨持續稱多，「這與俄羅斯對自己與中國結交過深的擔憂相伴而生，俄羅斯人對從屬於中國經濟的擔憂非常強烈。」

俄羅斯 美國 關係

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