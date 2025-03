立陶宛政府推動軍費翻倍 民調顯示社會意見分歧

「強者為所欲為,弱者只能逆來順受(The strong do what they can and the weak suffer what they must. )」,古希臘歷史學家修昔底德(Thucydides)在《伯羅奔尼撒戰爭》中描述圍攻米洛斯前的一場談判時,這句話就是要求米洛斯人臣服的最後通牒。 此刻的世界,面對超級強權美國,以及頤指氣使的新皇帝川普,每個國家都成了弱國,如何對應,就成了每個領導人的必修課。資深國際新聞媒體人郭崇倫分析東亞、歐洲各國的因應之道,而普亭如何在美中之間兩面討好、墨西哥的女總統薛恩鮑姆又如何讓川普暫緩加稅成命?

2025-03-01 07:00