梵蒂岡:教宗出現支氣管痙攣 啟用非侵入性呼吸器

中央社／ 羅馬28日專電

教宗方濟各住院第15天，梵蒂岡晚間更新病情指出，教宗今天經歷一次支氣管痙攣危機，導致吸入性嘔吐，以及呼吸系統突然惡化，並因此接受支氣管抽吸和非侵入性呼吸器（mechanical ventilator）治療。

目前醫療團隊仍保留對預後狀況的評估，梵蒂岡人士針對病情報告補充說明，約需至少24到48小時才能評估教宗病情是否再度惡化。

高齡88歲的教宗方濟各（Pope Francis）14日入院，病情從支氣管炎惡化為雙側肺炎，梵蒂岡昨天表示教宗的臨床症狀有輕微改善，已脫離最危險階段，但今晚教宗再度傳出呼吸系統狀況突然惡化的消息。

教廷晚間表示，教宗上午接受聖體聖事、物理性呼吸治療，也前往禮拜堂祈禱，但教宗下午出現了一次支氣管痙攣（bronchospasm）危機，導致吸入性嘔吐，及呼吸系統突然惡化。

教廷表示，教宗立刻接受支氣管抽吸與非侵入性呼吸器（又稱機械通氣）治療，氣體交換反應良好；教宗始終保持清醒、邏輯良好，充分配合治療療程。

義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）引述梵蒂岡消息人士解釋，教宗目前並未「插管」，僅是以面罩幫助呼吸，教宗在接受治療後，氧氣交換狀況已恢復到危機發生前的水準。

支氣管 教宗 梵蒂岡

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