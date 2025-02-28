以軍內部調查認防止哈瑪斯襲擊「完全失敗」 多年來低估對方能力

法國「24小時電視台」（France 24）報導，以色列軍方27日發表哈瑪斯2023年10月7日襲擊內部調查結果，承認以軍防止哈瑪斯致命襲擊「完全失敗」，且多年來低估哈瑪斯的能力。

哈瑪斯襲擊造成超過千名以色列人喪生、約200多人被綁架，引發加薩毀滅性戰爭，又導致上萬名巴勒斯坦人死亡。

一名以軍資深官員向記者簡述調查發現時說：「10月7日是一次徹底的失敗，以色列國防軍（IDF）未能完成任務以保護以國人民。太多人民在那天死亡，在心中自問或者大聲問著，以色列國防軍在哪？」

這名以軍資深官員根據軍事規則以匿名方式發言。

這名以軍資深官員指出，調查歷時15個月，關注四個關鍵領域：軍方10月7日之前對哈瑪斯的看法、情報失靈、襲擊前晚發生的事件，及軍方在以色列遇襲當天行動和在之後為重奪控制權所做的努力。這名以軍官員說，「我們甚至沒有想像過這種狀況」，並指出當時以色列關注伊朗和黎巴嫩真主黨的威脅。

這名以軍官員還說，軍方沒有「全面了解敵人的軍力」，且「對自身的知識過於自信」。另一名以軍資深官員則表示，「我們過於注重精確的情報」，並解釋儘管有跡象顯示哈瑪斯正準備襲擊，但軍方過於關注其認為準確的資訊。

以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）上月已表示，巴勒斯坦哈瑪斯槍手2023年10月7日從加薩走廊跨境突襲以色列事件凸顯以軍重大安全漏洞，他將於3月6日引咎辭職以示負責。