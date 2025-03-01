以哈談2階段停火 前景難料

相關各方二月廿八日在埃及開羅重啟談判，商討以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯第二階段停火。美國總統川普二月廿七日說，有關加薩的會談持續進行，這樣很好。

以哈第一階段停火協議歷數月艱辛談判才達成。居間的埃及二月廿七日表示，以色列、卡達和美國代表團已抵開羅，準備就第二階段展開密集會談，並持續致力確保此前達成的協議落實。以哈第一階段停火預定三月一日晚間到期，哈瑪斯二月廿七日按協議移交四名以色列人質遺體，交換以方釋放數百名巴勒斯坦囚犯，以色列總理內唐亞胡隨後派代表赴開羅。

第一階段一月十九日生效，過去幾周哈瑪斯共分批釋放廿五名倖存的以色列和雙重國籍人質，並歸還八具人質遺體。以方則釋放約一千九百名巴囚。

紐約時報二月廿七日報導，以色列政府官員未提供赴開羅的代表團詳情，達成第二階段協議則必須處理比釋放人質和巴囚更加棘手的問題，例如以哈終戰與重建加薩。尚不清楚以色列代表團是否會採拖延戰術或擁有其政府認真授權，以彌補以哈間的鴻溝。在達成全面停火的條款上，雙方目前仍幾無進展。

川普二月廿七日在與英相施凱爾的共同記者會被問到第二階段的前景時說，「我們會看看將發生什麼，沒人真的知道，但我們拭目以待」。訪美的施凱爾則當川普面表明支持以巴兩國方案，該方案是約旦河西岸及加薩持久和平的終極與唯一方法。