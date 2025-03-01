美俄談結束烏克蘭戰爭 歐盟外長：如同跟賓拉登商議

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國總統川普近來與俄羅斯商討如何結束俄烏戰爭，且排除歐洲和烏克蘭參與，歐盟外長卡拉斯今天則說，這如同911恐攻發生後，美國跟恐攻主謀賓拉登坐下來談，令人難以想像。

法新社報導，俄羅斯3年前以烏克蘭可能加入北大西洋公約組織（NATO）作為俄軍全面入侵烏國的理由，此後俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）就一直質疑烏克蘭獨立於俄羅斯的歷史合法性。

川普（Donald Trump）本月稍早透過致電破除蒲亭遭孤立的局面，他更於昨天表示，在任何停戰協定中，烏克蘭可以「忘掉」加入北約的想法，並聲稱「我認為這可能是整件事情的起因」。

被問及川普的前述言論，人在華府的歐盟外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）說道：「這些指控完全不正確，這是俄羅斯的一面之詞，我們不應相信。」

她還指出：「我的疑問在於，除了俄羅斯已經做的事情，攻擊烏克蘭、兼併和攻占領土，為什麼我們還要給他們想要的東西，而且現在還要加碼。」

卡拉斯提到：「試想一下，在美國這裡，911恐怖攻擊事件後，你還能跟賓拉登（Osama bin Laden）坐下來談：『好吧，你還想要什麼？』我的意思是，這難以想像。」

她強調：「我們為什麼加入北約？因為我們懼怕俄羅斯，北約保護傘就是唯一有效的手段及安全保障。」

卡拉斯還表示，任何針對烏克蘭的協議，歐洲各國必須參與討論。

俄羅斯 烏克蘭 美國

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