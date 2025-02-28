快訊

曾是明日之星…鐵警嫌男廁太髒躲女廁半小時 涉偷拍送辦

曹興誠1500萬捐款羅生門 清大校長今發校內信說明了

菲、泰、馬東協防長會議 促合作對抗新興安全挑戰

中央社／ 馬尼拉28日專電

菲律賓國防部長鐵歐多洛利用出席東南亞國家協會國防部長非正式會議的機會，分別與泰國馬來西亞防長會面，呼籲加強防衛合作，因應區內新興安全挑戰，特別是在南海。

東協國防部長非正式會議（ADMM Retreat）26日在馬來西亞檳城（Penang）舉行，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）率領菲律賓代表團參加。

菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）今天表示，鐵歐多洛當天在場邊與泰國國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）會面，討論國防合作倡議，特別是在新領域，包括情報分享、國防設備採購以及訓練交流。

安多隆說，菲泰兩國防長承諾提升人道援助與災難防救（HADR）能力、軍事醫藥合作；普譚也分享了泰國的多用途戰機經驗以及戰機對提升空中防衛能力的重要性。

此外，鐵歐多洛也在場邊會晤了馬來西亞國防部長卡立諾丁（Khaled Nordin），重新確認兩國強化防衛合作的承諾， 特別是在海事安全、網路安全、反恐行動以及能力建構計畫等領域。

有關菲馬領土爭議，鐵歐多洛強調，兩國應繼續透過外交途徑，以建設性方式協商，以利雙方能在其他「關鍵議題」上進行更多接觸。

在菲律賓與中國在南海的對抗加劇之際，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）指示安全部門加強與國際夥伴的合作關係。

菲律賓本已與美國、澳洲簽有軍隊互訪協定（VFA），和日本簽有相互准入協定（RAA），最近又與紐西蘭完成「軍隊互訪地位協定」（SOVFA）的協商，和加拿大之間的類似協定已進入最後階段。

另一方面，根據菲律賓國防部的新聞稿，鐵歐多洛在東協防長非正式會議上強調，不能讓特定國家分化東協的企圖得逞，東協必須「保持團結，堅定維護獨立性和戰略自主」，以因應區內新興安全挑戰，特別是在南海。

鐵歐多洛指出，東協地區長期以來的和平正面臨威脅，某些國家正試圖改變地緣政治格局，而東協在「關鍵議題」上卻缺乏一致性。

鐵歐多洛呼籲東協國家透過共同巡邏、聯合演習以及情報分享，強化國防部隊之間的合作與力量。

雖然鐵歐多洛未點名任何國家，但顯然是針對中國。

東協被視為是運作鬆散的組織，以共識決為主要決策手段，對中國影響力擴張也未有一致立場，部分國家被認為親中、部分國家親美，另一些國家立場中立。

國防部 泰國 菲律賓 馬來西亞

延伸閱讀

駐菲代表處與菲國執法單位達共識 合作打擊詐騙

泰國遣送維吾爾人回中國大陸 盧比歐：最強烈措辭譴責

魯比歐譴責泰國遣返40名維吾爾人回中國 稱中國對該族進行種族滅絕

5位前任國防部長聯名致函國會 要求調查川普大清洗軍方高層責任

相關新聞

教宗方濟各病情改善 梵蒂岡：度過平靜一夜、目前正休養

梵蒂岡昨天表示，天主教教宗方濟各（Pope Francis）的危急病情連續第2天好轉，教廷今天又說，他在醫院度過了平靜的...

美國「聯俄」能「制共」？專家解讀川普這步棋：習近平恐誤判奪台

1972年尼克森總統的中國之行結束了美國與中華人民共和國之間長達25年的隔絕狀態，並促成兩國於1979年建立外交關系。當時，尼克森用意很清楚，就是利用中國跟蘇聯的矛盾，用所謂的「親中制俄」，來削弱蘇聯的影響力和勢力範圍，從而改變世界格局。

尹錫悅彈劾庭審屢提「大陸因素」 北京酸回：向鄰居潑髒水

南韓總統尹錫悅彈劾案日前進行最後一次庭審，他在庭審中多次提到「中國」相關因素，如無人機、半導體等，加上北韓相關理由，強化...

開羅重啟談判！商討以色列哈瑪斯第2階段停火 加薩衝突有望落幕

有關各方今天在埃及首都開羅重啟談判，商討以色列和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」第2階段停火事宜，調解人員希望能讓加薩走廊（G...

日本岩手野火延燒…逾千名消防馳援仍未撲滅 專家曝災情擴大3因素

日本岩手縣大船渡市本月26日發生的山林火災持續延燒，燒燬土地面積達到約1200公頃。當局已發現1具遺體，估計84棟建物受...

專家控政府鎮壓 尼加拉瓜退出聯合國人權理事會

聯合國人權理事會指派的專家指控尼加拉瓜總統奧蒂嘉（DanielOrtega）的政府進行廣泛鎮壓後，尼加拉瓜今天宣布退出這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。