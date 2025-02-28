菲、泰、馬東協防長會議 促合作對抗新興安全挑戰

菲律賓國防部長鐵歐多洛利用出席東南亞國家協會國防部長非正式會議的機會，分別與泰國及馬來西亞防長會面，呼籲加強防衛合作，因應區內新興安全挑戰，特別是在南海。

東協國防部長非正式會議（ADMM Retreat）26日在馬來西亞檳城（Penang）舉行，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）率領菲律賓代表團參加。

菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）今天表示，鐵歐多洛當天在場邊與泰國國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）會面，討論國防合作倡議，特別是在新領域，包括情報分享、國防設備採購以及訓練交流。

安多隆說，菲泰兩國防長承諾提升人道援助與災難防救（HADR）能力、軍事醫藥合作；普譚也分享了泰國的多用途戰機經驗以及戰機對提升空中防衛能力的重要性。

此外，鐵歐多洛也在場邊會晤了馬來西亞國防部長卡立諾丁（Khaled Nordin），重新確認兩國強化防衛合作的承諾， 特別是在海事安全、網路安全、反恐行動以及能力建構計畫等領域。

有關菲馬領土爭議，鐵歐多洛強調，兩國應繼續透過外交途徑，以建設性方式協商，以利雙方能在其他「關鍵議題」上進行更多接觸。

在菲律賓與中國在南海的對抗加劇之際，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）指示安全部門加強與國際夥伴的合作關係。

菲律賓本已與美國、澳洲簽有軍隊互訪協定（VFA），和日本簽有相互准入協定（RAA），最近又與紐西蘭完成「軍隊互訪地位協定」（SOVFA）的協商，和加拿大之間的類似協定已進入最後階段。

另一方面，根據菲律賓國防部的新聞稿，鐵歐多洛在東協防長非正式會議上強調，不能讓特定國家分化東協的企圖得逞，東協必須「保持團結，堅定維護獨立性和戰略自主」，以因應區內新興安全挑戰，特別是在南海。

鐵歐多洛指出，東協地區長期以來的和平正面臨威脅，某些國家正試圖改變地緣政治格局，而東協在「關鍵議題」上卻缺乏一致性。

鐵歐多洛呼籲東協國家透過共同巡邏、聯合演習以及情報分享，強化國防部隊之間的合作與力量。

雖然鐵歐多洛未點名任何國家，但顯然是針對中國。

東協被視為是運作鬆散的組織，以共識決為主要決策手段，對中國影響力擴張也未有一致立場，部分國家被認為親中、部分國家親美，另一些國家立場中立。