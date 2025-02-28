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教宗方濟各病情改善 梵蒂岡：度過平靜一夜、目前正休養

中央社／ 梵蒂岡28日綜合外電報導
天主教教宗方濟各。法新社
天主教教宗方濟各。法新社

梵蒂岡昨天表示，天主教教宗方濟各（Pope Francis）的危急病情連續第2天好轉，教廷今天又說，他在醫院度過了平靜的一晚。

法新社報導，教宗方濟各因為呼吸困難，於2月14日被送往羅馬的傑梅利醫院（Gemelli Hospital）治療，之後他的病情惡化出現雙側肺炎症狀，引發全球高度關注。

針對教宗健康狀況，梵蒂岡今晨指出：「如同過去幾天，教宗度過平靜一夜，目前正在休養。」

現年88歲的教宗方濟各日前出現類氣喘呼吸困難症狀，在上個週末一度病況危急後，教廷本週宣布，他的病情略有好轉。

不過，醫學專家認為，鑒於教宗年事已高和過往病史，療程可能需要更長時間。

梵蒂岡昨天提到，由於臨床情況的複雜性，還需要幾天的穩定期才能評估預後改善情況。

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