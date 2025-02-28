快訊

中職／還沒點頭有原因 陳傑憲談10年約：可能生涯最後一張

13歲國中生疑遭餵毒猝死 奶奶淚曝愛孫生前異狀連喊：有加料

聽新聞
0:00 / 0:00

尹錫悅彈劾庭審屢提「大陸因素」 北京酸回：向鄰居潑髒水

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人林劍就尹錫悅的說法指出，「我們對韓方個別勢力和人員出於政治私利，持續惡意關聯炒作涉華問題表示強烈不滿和堅決反對」。圖為林劍先前主持記者會。（路透）
大陸外交部發言人林劍就尹錫悅的說法指出，「我們對韓方個別勢力和人員出於政治私利，持續惡意關聯炒作涉華問題表示強烈不滿和堅決反對」。圖為林劍先前主持記者會。（路透）

南韓總統尹錫悅彈劾案日前進行最後一次庭審，他在庭審中多次提到「中國」相關因素，如無人機、半導體等，加上北韓相關理由，強化自己頒布戒嚴令的依據，而大陸外交部則表示，「向鄰居潑髒水解決不了自身問題」。

尹錫悅在南韓憲法法院彈劾案庭審辯論中聲稱大陸公民無人機威脅南韓國家安全，南韓核心技術和軍工機密外洩流向中國大陸，南韓前政府向大陸透露「薩德」部署機密等。

據北京日報，大陸外交部發言人林劍28日下午對此表示，「去年底緊急戒嚴事態發生之初，韓方就曾發表類似言論，中方已表明了嚴正立場」。他強調大陸一貫奉行不干涉別國內政的原則，相信南韓人民有智慧有能力處理好國內問題。「我們對韓方個別勢力和人員出於政治私利，持續惡意關聯炒作涉華問題表示強烈不滿和堅決反對」。

林劍並指，「向鄰居潑髒水解決不了自身問題」，大陸注意到，近期南韓外交部、韓中議員聯盟均公開表示重視發展中韓關係，部分南韓媒體和有識之士對南韓個別勢力政治操弄惡化兩國民意基礎的現象表示擔憂。

他強調，中韓關係健康穩定發展符合兩國共同利益。「我們再次敦促韓方有關人員停止捏造炒作涉華虛假敘事，停止對華抹黑攻擊，停止對涉華議題的政治利用，避免干擾和影響兩國關係」。

另據中共駐南韓大使館官網，其駐南韓大使戴兵25日會見南韓媒體時表示，「新形勢下，中韓雙方應與時俱進，對兩國關係再認識、再出發，堅守建交初心、堅定睦鄰友好、堅持合作共贏，推動中韓戰略合作夥伴關係健康穩定、積極向上發展」。

北韓 南韓 外交部 大使館 尹錫悅 彈劾案

延伸閱讀

胡潤報告：中國富裕家庭達414萬戶 北京占最多

又出手 教育部長：我大學禁止與北京理工等「國防七子」交流

南韓第一夫人碩士論文抄襲事件定案 校方確認抄襲事實存在

黑煙擴散到跑道！南韓金浦機場附近驚傳火警 恐怖畫面曝光

相關新聞

日本岩手野火延燒…逾千名消防馳援仍未撲滅 專家曝災情擴大3因素

日本岩手縣大船渡市本月26日發生的山林火災持續延燒，燒燬土地面積達到約1200公頃。當局已發現1具遺體，估計84棟建物受...

美國「聯俄」能「制共」？專家解讀川普這步棋：習近平恐誤判奪台

1972年尼克森總統的中國之行結束了美國與中華人民共和國之間長達25年的隔絕狀態，並促成兩國於1979年建立外交關系。當時，尼克森用意很清楚，就是利用中國跟蘇聯的矛盾，用所謂的「親中制俄」，來削弱蘇聯的影響力和勢力範圍，從而改變世界格局。

尹錫悅彈劾庭審屢提「大陸因素」 北京酸回：向鄰居潑髒水

南韓總統尹錫悅彈劾案日前進行最後一次庭審，他在庭審中多次提到「中國」相關因素，如無人機、半導體等，加上北韓相關理由，強化...

開羅重啟談判！商討以色列哈瑪斯第2階段停火 加薩衝突有望落幕

有關各方今天在埃及首都開羅重啟談判，商討以色列和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」第2階段停火事宜，調解人員希望能讓加薩走廊（G...

專家控政府鎮壓 尼加拉瓜退出聯合國人權理事會

聯合國人權理事會指派的專家指控尼加拉瓜總統奧蒂嘉（DanielOrtega）的政府進行廣泛鎮壓後，尼加拉瓜今天宣布退出這...

批川普1心態 法爭取烏克蘭關鍵礦產 自曝去年10月就開談

法國國防部長勒克努(Sebastien Lecornu)27日表示正與烏克蘭協商，以獲得烏國關鍵礦產資源，顯示除了美國與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。