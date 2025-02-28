尹錫悅彈劾庭審屢提「大陸因素」 北京酸回：向鄰居潑髒水

南韓總統尹錫悅彈劾案日前進行最後一次庭審，他在庭審中多次提到「中國」相關因素，如無人機、半導體等，加上北韓相關理由，強化自己頒布戒嚴令的依據，而大陸外交部則表示，「向鄰居潑髒水解決不了自身問題」。

尹錫悅在南韓憲法法院彈劾案庭審辯論中聲稱大陸公民無人機威脅南韓國家安全，南韓核心技術和軍工機密外洩流向中國大陸，南韓前政府向大陸透露「薩德」部署機密等。

據北京日報，大陸外交部發言人林劍28日下午對此表示，「去年底緊急戒嚴事態發生之初，韓方就曾發表類似言論，中方已表明了嚴正立場」。他強調大陸一貫奉行不干涉別國內政的原則，相信南韓人民有智慧有能力處理好國內問題。「我們對韓方個別勢力和人員出於政治私利，持續惡意關聯炒作涉華問題表示強烈不滿和堅決反對」。

林劍並指，「向鄰居潑髒水解決不了自身問題」，大陸注意到，近期南韓外交部、韓中議員聯盟均公開表示重視發展中韓關係，部分南韓媒體和有識之士對南韓個別勢力政治操弄惡化兩國民意基礎的現象表示擔憂。

他強調，中韓關係健康穩定發展符合兩國共同利益。「我們再次敦促韓方有關人員停止捏造炒作涉華虛假敘事，停止對華抹黑攻擊，停止對涉華議題的政治利用，避免干擾和影響兩國關係」。

另據中共駐南韓大使館官網，其駐南韓大使戴兵25日會見南韓媒體時表示，「新形勢下，中韓雙方應與時俱進，對兩國關係再認識、再出發，堅守建交初心、堅定睦鄰友好、堅持合作共贏，推動中韓戰略合作夥伴關係健康穩定、積極向上發展」。