快訊

半導體風雲／難擋川普壓力 台積美國廠棄2奈米改1.6？

二二八事件78周年 賴總統：獨裁者蔣介石犯下滔天大罪

向川普關稅低頭？墨西哥引渡29名毒梟至美國受審 人數前所未見

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
根據美國司法部消息，墨西哥27日將大毒梟昆特羅（Rafael Caro Quintero）與其他28名販毒集團成員引渡至美國受審。美聯社
根據美國司法部消息，墨西哥27日將大毒梟昆特羅（Rafael Caro Quintero）與其他28名販毒集團成員引渡至美國受審。美聯社

根據美國司法部消息，墨西哥27日將大毒梟昆特羅（Rafael Caro Quintero）與其他28名販毒集團成員引渡至美國受審。同日，美國總統川普才揚言，對墨西哥與加拿大課徵25%的關稅將如期於3月4日實施。川普說，這是因為與跟加拿大和墨西哥的談判，在毒品方面沒看到想要的進展。

昆特羅被墨西哥當局認定是瓜達拉哈拉販毒集團創始人，涉嫌參與1985年綁架、虐殺美國緝毒局特別探員，因此案在墨西哥服刑28年，2013年因程序問題獲釋，但隨後墨西哥最高法院推翻釋放他的裁決。

根據美國聯邦調查局情報，昆特羅隨後重返販毒，成為錫納羅亞販毒集團的高層領導。2022年7月他在墨西哥海軍一次行動中被捕；美方一直要求引渡。

川普27日宣布對墨加課徵的25%關稅將如期於3月4日實施。當天川普在白宮與英國首相施凱爾會面，被記者問到時表示，這是因為「跟加拿大和墨西哥的談判，在毒品方面沒看到想要的進展」。

華爾街日報報導，觀察人士指出，儘管墨西哥過去10年間已多次引渡人員赴美受審，但此次引渡的人數規模前所未見。近年來，美方針對知名毒梟提出的引渡請求，往往在墨西哥法院面臨長期延宕。

墨西哥總統薛恩鮑姆2月初同意，部署1萬名國民警衛隊士兵，加強美墨邊境安全並打擊芬太尼走私，換取暫緩川普關稅措施。自那時以來，墨西哥已逮捕超過700人。全國各地執法單位查獲近12公噸毒品，包括古柯鹼、安非他命及超過120磅的芬太尼。

紐約時報報導，川普政府正大力施壓墨西哥政府加強打擊毒梟，而墨西哥的讓步似乎是川普打擊販毒集團的漫長行動中，初期取得的一場勝利。

墨西哥 川普 美國

延伸閱讀

相信俄國會遵守和平協議 川普：不同意烏克蘭加入北約

川普拉攏俄、簽烏礦協議 學者：為反制北京影響力

川普稱英美可望很快簽訂貿易協議 無需加徵關稅

5位前任國防部長聯名致函國會 要求調查川普大清洗軍方高層責任

相關新聞

2名台灣人去年在東京犯下民宅強盜案 3個月後再飛日本當場被逮

兩名台灣男子涉嫌去年闖進日本東京民宅痛毆69歲男性屋主致重傷，並搶走1850萬日圓現金，犯後離境。昨日（27日）他們再次...

蔚藍海岸或兩國方案？加薩前途美、英領導人不同調

美國總統川普日前表示，要將已成廢墟的加薩改建為「中東蔚藍海岸」，並永久遷徙巴勒斯坦人，不得重返，等於斷了巴勒斯坦的建國夢...

向川普關稅低頭？墨西哥引渡29名毒梟至美國受審 人數前所未見

根據美國司法部消息，墨西哥27日將大毒梟昆特羅（Rafael Caro Quintero）與其他28名販毒集團成員引渡至...

日本3名國高中生用ChatGPT寫程式 註冊逾百組行動電話門號轉賣

日本3名青少年涉嫌利用生成式AI協助開發的程式，非法登入電信公司的系統，註冊大量門號轉賣，獲利台幣168萬元等值的加密貨...

金正恩監督巡弋飛彈試射 下令充分做好核武戰備

北韓官方媒體今天表示，北韓領導人金正恩監督了一枚戰略巡弋飛彈的試射行動，並下令為使用核攻擊能力做好充分準備，以確保國家獲...

俄烏停火丟歐洲埋單？派遣地面部隊三模式都有缺陷

美國總統川普要求俄烏迅速停火，但一個關鍵問題仍然存在，即如何確保烏克蘭安全，防範俄國總統普亭重啟戰爭。 川普力促停火，卻又擺明不願派美軍到烏克蘭維和，讓各界加快討論歐洲派遣地面部隊維和、監督停火與協助威懾俄羅斯未來侵略。問題在誰出兵、出多少兵與普亭是否會同意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。