向川普關稅低頭？墨西哥引渡29名毒梟至美國受審 人數前所未見

根據美國司法部消息，墨西哥27日將大毒梟昆特羅（Rafael Caro Quintero）與其他28名販毒集團成員引渡至美國受審。同日，美國總統川普才揚言，對墨西哥與加拿大課徵25%的關稅將如期於3月4日實施。川普說，這是因為與跟加拿大和墨西哥的談判，在毒品方面沒看到想要的進展。

昆特羅被墨西哥當局認定是瓜達拉哈拉販毒集團創始人，涉嫌參與1985年綁架、虐殺美國緝毒局特別探員，因此案在墨西哥服刑28年，2013年因程序問題獲釋，但隨後墨西哥最高法院推翻釋放他的裁決。

根據美國聯邦調查局情報，昆特羅隨後重返販毒，成為錫納羅亞販毒集團的高層領導。2022年7月他在墨西哥海軍一次行動中被捕；美方一直要求引渡。

川普27日宣布對墨加課徵的25%關稅將如期於3月4日實施。當天川普在白宮與英國首相施凱爾會面，被記者問到時表示，這是因為「跟加拿大和墨西哥的談判，在毒品方面沒看到想要的進展」。

華爾街日報報導，觀察人士指出，儘管墨西哥過去10年間已多次引渡人員赴美受審，但此次引渡的人數規模前所未見。近年來，美方針對知名毒梟提出的引渡請求，往往在墨西哥法院面臨長期延宕。

墨西哥總統薛恩鮑姆2月初同意，部署1萬名國民警衛隊士兵，加強美墨邊境安全並打擊芬太尼走私，換取暫緩川普關稅措施。自那時以來，墨西哥已逮捕超過700人。全國各地執法單位查獲近12公噸毒品，包括古柯鹼、安非他命及超過120磅的芬太尼。

紐約時報報導，川普政府正大力施壓墨西哥政府加強打擊毒梟，而墨西哥的讓步似乎是川普打擊販毒集團的漫長行動中，初期取得的一場勝利。