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2名台灣人去年在東京犯下民宅強盜案 3個月後再飛日本當場被逮

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本朝日電視台報導，兩名台灣男子涉嫌去年闖進日本東京民宅痛毆69歲男性屋主致重傷，並搶走1850萬日圓現金，昨日（27日）他們再次入境日本時，遭日本執法人員在機場逮捕。圖／取自Youtube@ANNnews
日本朝日電視台報導，兩名台灣男子涉嫌去年闖進日本東京民宅痛毆69歲男性屋主致重傷，並搶走1850萬日圓現金，昨日（27日）他們再次入境日本時，遭日本執法人員在機場逮捕。圖／取自Youtube@ANNnews

兩名台灣男子涉嫌去年闖進日本東京民宅痛毆69歲男性屋主致重傷，並搶走1850萬日圓現金，犯後離境。昨日（27日）他們再次入境日本時，遭日本執法人員在機場逮捕。

被逮捕的是31歲的林育宏（音譯）與43歲的林俊國（音譯）。警視廳調查，2023年11月30日凌晨2時40分左右，兩人闖入東京都練馬區大泉町一處住宅，勒住正在睡覺的屋主的脖子，毆打他的臉部，致受害者重傷，需要3周時間復原。隨後，嫌犯奪走1850萬日圓（約台幣412萬元）現金後逃逸。案發後第二天、12月1日，兩人即出境回台灣。

警方透過監視器的影像等鎖定兩人，待他們再次入境日本時，將之逮捕歸案。警視廳指兩人曾在現場徘徊，應為作案前的勘查，正在調查他們如何得知屋內存有大量現金。警方發現，受害男性在強盜案發生前的一個月曾被詐騙，正調查這起詐騙案是否與本案有關。

警方詢問時，兩人對指控予以否認，表示：「你們憑什麼證據逮捕我？」、「我沒有做這件事。」

日本 詐騙

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