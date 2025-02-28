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金正恩監督巡弋飛彈試射 下令充分做好核武戰備

中央社／ 首爾28日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。路透
北韓領導人金正恩。路透

北韓官方媒體今天表示，北韓領導人金正恩監督了一枚戰略巡弋飛彈的試射行動，並下令為使用核攻擊能力做好充分準備，以確保國家獲得最有效的防禦能力。

路透社引述北韓中央通信社（KCNA）報導，此次試射旨在警告「嚴重破壞（北韓）安全環境並助長對立局勢的敵人」，並展示「各種核作戰手段的準備狀態」。

北韓中央通信社引述金正恩說法指出：「強大的打擊能力所能確保的，就是最完美的嚇阻與防禦能力。」

金正恩表示：「透過更徹底的核勢力戰備以及對使用核武的充分準備，以可靠的核護盾永久捍衛國家主權與安全，是朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）核武部隊負責任的使命與義務。」

北韓中央通信社稱，這次飛彈試射於26日在朝鮮半島西岸海域進行，且飛彈在飛行約130分鐘後「精準擊中目標」。

根據法新社報導，北韓官媒影像顯示金正恩在官員陪同下，手持望遠鏡觀看飛彈擊中並摧毀鄰近島嶼上的一座小型建築物。

北韓中央通信社並未透露試射地點，但專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）推測，試射地點可能在南浦市（Nampho）附近，當地距離南韓邊境約130公里。

北韓多年來持續研發戰略巡弋飛彈，目標是要搭載核彈頭。

相較於彈道飛彈，這類戰略巡弋飛彈的試射通常較少引發國際社會的警戒與譴責，因為它們並未受到聯合國安全理事會決議正式禁止。

這次飛彈試射的同一週內，金正恩接連視察軍事學校，強調忠誠教育及意識形態與戰術訓練對年輕軍官的重要性。

金正恩在警告敵人時並未提到任何國家，但他近期仍持續對美國與南韓發表強硬言論，儘管美國總統川普曾表態有意與金正恩接觸。

北韓 巡弋飛彈 金正恩

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