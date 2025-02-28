南韓第一夫人碩士論文抄襲事件定案 校方確認抄襲事實存在
南韓第一夫人金建希的碩士論文涉嫌抄襲風波，25日由淑明女子大學證實抄襲無誤，接下來她在同校取得的博士學位可能也會遭到撤銷。
金建希的美術教育碩士論文於1999年出版，2022年尹錫悅參選總統時，金建希的碩論就傳出涉嫌抄襲，論文主題是畫家Paul Klee的風格研究。淑明大學學倫會於今年元月通知金建希，但她兩度拒絕出席答辯，申訴截止日期在2月12日到期，所以確認抄襲成立，將依程序撤銷學位，金建希後來在淑明大學取得的博士學位也將一併遭撤銷。
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