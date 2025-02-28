蔚藍海岸或兩國方案？加薩前途美、英領導人不同調

美國總統川普日前表示，要將已成廢墟的加薩改建為「中東蔚藍海岸」，並永久遷徙巴勒斯坦人，不得重返，等於斷了巴勒斯坦的建國夢想。

川普27日在白宮會見英國首相施凱爾，會後記者會施凱爾被問到相關問題，施凱爾回答：「首要之務是確保停火，讓所有人質獲得釋放，人道救助能夠進入加薩。我們必須允許巴勒斯坦民眾重返家園、重建家園，我相信兩國方案最終才是維持區域長治久安的唯一方式」。

川普也提過將加拿大併為美國第51州，加拿大總理杜魯多私下告訴閣員，川普可不是開玩笑的。川普與施凱爾有無談到此議題？施凱爾話還沒說完就被川普打斷：「夠了，下一個問題」。