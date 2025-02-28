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泰國遣送維吾爾人回中國大陸 盧比歐：最強烈措辭譴責

中央社／ 華盛頓27日專電
美國國務卿盧比歐。路透
美國國務卿盧比歐。路透

泰國在與中國建交50週年之際，將40名維吾爾人遣送回中國。美國國務卿盧比歐今天以「震驚」形容，並用最強烈的措辭譴責，指這可能違反泰國的國際義務。他呼籲維吾爾人尋求保護的國家，不要比照泰國將他們強行送回。

盧比歐（Marco Rubio）透過聲明表示，維吾爾人在中國無法獲得正當程序的權利，面臨迫害、強迫勞動和酷刑。

他說，作為泰國的長期盟友，美國對泰國將維吾爾人送回中國感到震驚，因為這可能違反泰國根據「聯合國禁止酷刑公約」及「保護所有人免遭強迫失蹤國際公約」所承擔的國際義務。

盧比歐指出，這也違背泰國人民長期以來保護最弱勢族群的傳統，也不符合泰國保護人權的承諾。

根據聲明，中國在中國共產黨的指揮及控制下，在新疆犯下種族滅絕和危害人類罪，主要針對穆斯林維吾爾族及其他少數民族和宗教少數群體。

「我們呼籲中國當局提供全面的權限，讓外界能定期核實被送回的維吾爾人狀況」。盧比歐說，泰國政府必須堅持並持續徹底核實，確認中國政府是否保障維吾爾人人權。

美聯社1月11日報導，43名逃離中國後被泰國拘留的維吾爾人憂心，泰國遣返他們回中國後，會被監禁甚至死亡。

他們在信中表示，「我們急切呼籲所有關注人權的國際組織及國家立即介入，在太遲之前，將我們從悲慘的命運中拯救出來。」

中國駐泰國使館發言人同月12日則說，近日一些西方媒體藉所謂「在泰羈押的維吾爾人」問題抹黑中國。

人權 泰國 維吾爾

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