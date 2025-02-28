川普拉攏俄、簽烏礦協議 學者：為反制北京影響力

美國與烏克蘭緊鑼密鼓敲定礦產協議。歐洲學者分析，美國總統川普將俄烏終戰視為確保關鍵礦源的機會，好減少對中國依賴。改變對俄態度也是為了破壞俄中聯盟，以反制北京全球影響力，緩和貿易戰衝擊。

美國正推動與烏克蘭洽簽礦產協議，允許美方開採烏國重要礦產。美國總統川普（Donald Trump）證實，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於28日造訪華府，商討協議內容。

法國智庫國際戰略研究院（IRIS）研究員、「稀有金屬戰爭」作家皮特龍（Guillaume Pitron）在快訊週刊（L'Express）27日刊登的專訪中分析為何川普以俄烏終戰為籌碼，急切與烏克蘭達成協議。

烏克蘭僅占地表陸地面積的0.4%，卻擁有全球約5%的關鍵原物料，如石墨、鈦、鋰、鈹、鈾等及藏量頗豐的稀土，是製造電池、武器、風力渦輪機、電子產品、核能反應爐、雷達等所需的關鍵原物料。這些礦產僅藏於少數國家，因此有供應缺乏的風險。歐盟34個關鍵礦物清單中，烏克蘭就蘊藏22種。

皮特龍分析，川普政府之所以把礦業協議作為俄烏和平談判進程的決定性元素，在於川普的機會主義邏輯。他不僅希望透過合作開採以取回之前拜登政府在俄烏戰爭中挹注的經費，更重要的，「是籠罩在協議之上的敵手中國陰影」。

美國和歐洲大國一樣，自80年代起因社會、環境等原因把礦物開採、精煉轉包給南方國家，導致如今極度依賴中國。這成為北京籌碼，如當美國管制晶片製造科技出口，中國就停止鎵、鍺出口。

過去10多年來，美國在與中國日增的地緣與貿易緊張中逐漸覺醒，開始更新關鍵礦物清單、重啟國內採礦、與他國簽約多元化供應鏈等。皮特龍表示，川普可在其他地方找礦源，「不過烏克蘭這裡有現成的機會，以安全交換礦產。以和平換取金屬」。

皮特龍強調，礦物的供給問題也被歐洲低估，把上游開採交給南方國家，與礦物供應鏈越來越遠，導致中國2011年宣布非正式禁運稀土，歐洲便出現金屬供應震盪，也才意識到自己的依賴程度。

「川普與烏克蘭達成的協議也為歐洲帶來覺醒的機會。綠色能源、零碳排的世界，是把對石油的需求轉化為對金屬需求的世界」。

27日，新聞網站Atlantico另一篇評論也指出，川普急迫與烏國簽署協議，以確保美國獲得21世紀經濟所需的資源。

美國面臨的問題在於，部分關鍵礦產出口都以中國為大宗。作為鎵的主要供應國，中國利用其對鎵資源的控制作為施壓美國的籌碼。

英國智庫美國政策機構（APG）主席湯立（DafyddTownley）在評論中指出，「川普將俄烏終戰視為確保關鍵礦產替代來源的機會，以減少美國對中國的依賴，允許川普對中國採取更積極的態度」。

學者指出，美國對俄國態度融冰的動機之一，也在於中國。「川普的主要擔憂是中國與俄國的夥伴關係，中國毫無疑問是兩國同盟的宰制者」。

湯立分析，有鑒於兩國日增的合作，川普認為應堅決反制中國在全球的影響力。川普政府試圖透過軟化美國對俄羅斯的態度來破壞俄中聯盟，也是立場的改變令歐洲領袖震驚。

川普向來將中國視為美國的主要威脅，認為中國是美國最大的經濟對手和美國「重新偉大」的巨大障礙，其策略針對中國貿易、減少供應鏈依賴和地緣政治戰略，包括以增加企業銷售難度來削弱中國出口經濟。但關稅政策不限中國，歐洲也在目標之列。

湯立認為，透過結束烏克蘭戰爭，川普希望利用投注在歐洲的資金和資源來對抗中國日益增長的影響力。

因芬太尼、科技競逐等而啟動的貿易戰箭在弦上，川普這時需要烏克蘭的和平以及與基輔的礦物協議。湯立寫道，為避免中國報復性措施重創美國關鍵製造業，「協議將使川普能夠對中國採取更強硬的立場，且帶來更少衝擊」。