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施凱爾秀出「王」牌：英王邀訪國是訪問親筆函 川普連連稱讚
英國首相施凱爾27日訪問美國白宮，面對關稅和俄烏戰爭與川普的歧異，沒有多少人看好會談結果。不料，施凱爾有備而來，適時打出王牌，真正的「王」牌，英王查理三世的親筆信函，邀請川普再度到英國國是訪問，讓川普龍心大悅。
川普對英國王室有種特殊的攀附情感，他再次當選後就表示要邀請英王訪美，現在是自己有機會再度訪英。
施凱爾將英王親筆簽名信轉交給川普時說道，「這真的很特別，以前從未發生過，史無前例」，「這確實具有歷史意義」。
川普則表示：「我代表我們出色的第一夫人梅蘭妮亞和我自己，給予肯定答覆。」
川普一向公開支持英國王室，他在2019年第1個任期內曾赴英國國是訪問，與查理三世的母親、2022年逝世的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth Ⅱ）會面。
女王在位超過70年，兩度受邀到英國進行正式國是訪問（official state visit）的美國總統只有布希（George W Bush）和歐巴馬（Barack Obama ）。
施凱爾這次造訪白宮，旨在力促川普如果達成俄烏終戰協議，美方應給予烏克蘭安全保證。
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