梵蒂岡：教宗病況持續改善 已走出最危急階段
教宗方濟各住院第14天，梵蒂岡晚間公布的教宗病況報告指出，教宗臨床症狀持續改善，但仍需幾天穩定期，醫療團隊才能評估預後改善狀況。梵蒂岡消息另指出，「教宗已走出最危急的階段」。
教宗14日入住羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）治療，一度因雙側肺炎引起呼吸危機、血小板低下、輕微腎衰竭等症狀，不過近日教宗病況持續好轉。
教廷今晚表示，教宗今天交替使用高流量氧氣治療與氧氣面罩（Ventimask），由於臨床情況的複雜性，還需要幾天的穩定期，才能評估預後改善情況。根據昨天梵蒂岡的病情報告，教宗輕微腎衰竭的現象已好轉，血液檢測數據改善。
報告顯示，教宗上午接受物理性呼吸治療，並充分休息，他下午繼續接受另一階段的呼吸治療後，他前往醫院10樓寓所內的小教堂祈禱，領取聖體聖事，之後致力投入公務。
教廷新聞室今天公布，本週六3月1日的禧年接見活動將取消。
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