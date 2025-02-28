美國「聯俄」能「制共」？專家解讀川普這步棋：習近平恐誤判奪台

（德國之聲中文網）1972年尼克森總統的中國之行結束了美國與中華人民共和國之間長達25年的隔絕狀態，並促成兩國於1979年建立外交關系。當時，尼克森用意很清楚，就是利用中國跟蘇聯的矛盾，用所謂的「親中制俄」，來削弱蘇聯的影響力和勢力範圍，從而改變世界格局。

應該說，尼克森的這步棋當時確實達到了一定的效果。美中關系的正常化給世界格局開辟了一個新天地。

而目前，也有一些川普的支持者認為，現屆美國政府放棄原則、討好普亭、蔑視烏克蘭和歐洲的做法，是為了早日結束烏克蘭戰爭，從而使得美國能更有效地對付中共，把今天的川普策略跟當年的尼克森計謀來作比較。

但實際上，如果我們把川普的做法和用意以及外部環境作一下仔細的分析，就會發現這種說法的破綻很多。

當今的中俄關係遠勝中蘇

首先，今天的中俄關係跟當初的中國與蘇聯情況正好相反。盡管在下層，中國跟俄羅斯之間依然有些糾結不清的問題，但是從最高領導層來說，普亭和習近平的私人友誼已經超過一般的所謂友情。而俄羅斯自所以冒險侵略烏克蘭， 部分也是因為普亭預測到習近平領導的政府會對他充分的支持，這樣才使得他有決心發動這場戰爭並且打一場持久戰。如果沒有中國從金融、貿易、工業（軍用兩用產品）以及外交等全方位的支持，俄羅斯顯然無法支撐到現在。當然，俄羅斯也給了中國一些回報，如軍事技術、廉價的石油和天然氣、國內市場，以及中亞後院。總之，今天中俄紐帶和當初的中蘇緊張關系是無法比擬的。

普亭的算計

當然，即便如此，習近平對川普與普亭的暗地交易，並非沒有一點警覺。相反，他也是很謹慎地在關注著，並希望能對此有所掌控。這就是為什麼在俄美雙方在沙特會面前後，習近平跟普亭又是視訊會面又是打電話，非要多次強調「中俄是搬不走的好鄰居」。道理很簡單：川普跟普亭和好，甚至恢復所謂的友情，正中普亭的下懷。 國際民主陣營的領導國家，現在也願意屈身重新評價普亭，恢復俄羅斯的地位，而同時對普亭的敵人，即其他西方國家和烏克蘭給與打擊（至少是心理上的），這不正是普亭急需的嘛。

普亭很掌握川普的特點。前者已經准備好給川普政府一些甜頭，如願意提供給美國自己的（包括俄方佔領的頓巴斯的）稀土資源，用於開發。 而且，據說川普已經讓他團隊的人表明對俄羅斯北極資源的興趣。 普亭甚至在考慮今後削減一部分中國在北極的項目，從而能給美國一些好處。

對普亭來說，這樣做，也許能使得習近平今後要出更大的力氣來維護中俄的聯盟，從而使得俄羅斯獲利更大。

但普亭並不會因為川普而拋棄習近平。普亭是那種講交情的黑手黨類型政治人物。他深知習近平在他危機時期的幫助之不易。盡管並不認可習近平的共產主義意識，但兩者都是威權主義者，普亭絕對不會隨意背叛自己的朋友。

「大嘴」川普

而川普在烏克蘭議題上所做的一切，總體來說實際上是在給美國自己世界領袖地位降格。在他之前，世界秩序多少還是建立在規則之上，但他主動打破了這種秩序，無規則成了常態。這至少對他執政期間的美國政府的可信度和號召力是一個極大的打擊。普亭一方面似乎也在努力為了跟川普的友誼，為美國提供一些便利，但就連他心裡也會對美國如此一個民主強國嗤之以鼻、不屑一顧。 在這種情況下，很難說，美國能把俄羅斯拉進西方的民主陣營。

而事情另一方面是，川普對國際事務的掌控能力遠不是他大嘴許諾的那樣。就以關鍵的烏克蘭和談為例。他根本不知道，普亭現在到底是否願意和談。普亭和談的前提是烏克蘭不僅要屈認被佔領的領土合法性，而且要全面投降。而且，從不久前俄羅斯國防部部長的講話可以斷定，他們認為只需要半年時間，就能完全戰勝烏克蘭。 換言之，川普的和平之夢何時成真還是個大問號。

美國在西太平洋的有限力量

最後，我們從中國本身的實力特別是軍事實力和外交實力來看。由於川普在摧毀拜登政府努力建立起來的對中國擴張力量的制衡機制，而且，他即便對民主陣營的國家，如台灣，也是用一個生意人的角度處事。而中國在東南亞已經成為一個地區霸權。至少在川普執政期，這將給中國擴張一個很好的機會。至於軍事方面，中國的海軍規模以及武器裝備，在西太平洋地區可以和美國媲美甚至部分地超越。且不說其意願究竟有多大，川普政府即便要從軍事上制服習近平，也並非那麼容易。

談到這個問題，勢必使人們想到台灣問題。筆者以為，川普時期，盡管美國兩黨都對台灣問題有比較一致的看法，而且台灣也許能得到所急需的美國軍事援助，但客觀上，和往屆政府相比，川普政府的台灣政策和東亞政策很可能更容易為習近平武力奪取台灣提供誤判的機會。

總之，無論從外部條件還是川普政府的策略本身來看，聯俄跟制共之間不存在一種必然的因果關系。有人把川普對烏克蘭的出賣行為和言行，看成是為了實現「制共」而不得已而為之的「惡」，從而為川普那種分裂民主陣營的做法辯護，只能說是百害而無一利。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。 本文作者張俊華為德籍華人政治學者，在德國生活三十余年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授。 德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】