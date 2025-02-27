快訊

再發聲！加墨關稅3月4日如期實施 川普：中國大陸將被徵收額外10%

加薩停火第一階段邁入尾聲 哈瑪斯促啟動第2階段談判

中央社／ 加薩巿27日綜合外電報導
數以千計以色列民眾今天手持國旗和橙色氣球，為獲釋人質畢巴斯的妻子和兩名稚子送葬。遭到挾持在加薩走廊期間遇害的他們，已經成為以色列人質苦難的象徵。圖／美聯社
數以千計以色列民眾今天手持國旗和橙色氣球，為獲釋人質畢巴斯的妻子和兩名稚子送葬。遭到挾持在加薩走廊期間遇害的他們，已經成為以色列人質苦難的象徵。圖／美聯社

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯今天歸還4具人質遺體，以換取數百巴勒斯坦人獲釋，哈瑪斯並要求以色列啟動加薩走廊下一階段停火談判工作。

法新社報導，雙方達成的脆弱休戰協議1月19日生效，加薩戰火大體上得以暫歇。夜間進行的交換行動是第一階段停火期間的最後一次。

哈瑪斯（Hamas）於第一階段停火期間釋放25名生還人質，並歸還8具人質遺體。部分人質具雙重國籍。

以色列則分批釋放共約1900名巴勒斯坦人作為交換。

倡議團體「巴勒斯坦囚犯協會」（Palestinian Prisoners Club）指出，以色列今天釋放596人，以交換哈瑪斯歸還4具遺體。

該團體指出，以色列還得再釋放46人，「全都是加薩走廊的婦女或未成年人」，交換行動才算完成。

法新社記者在加薩和約旦河西岸（West Bank）看到，今天清晨有數百人獲釋。埃及官方媒體開羅新聞（Al-Qahera News）報導，遭以色列當局標註須予以驅逐的其中97人，已經抵達加薩走廊最南端拉法（Rafah）邊界關卡埃及一側。

以永久結束這場戰爭為目標的停火協議第2階段，談判工作尚未展開。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯 巴勒斯坦

延伸閱讀

哈瑪斯：已就釋放巴勒斯坦囚犯解決方案達成協議

哈瑪斯高層悔稱若知後果 不會支持攻擊以色列

「無限期推遲釋放巴囚」以色列總理斥哈瑪斯羞辱人質

哈瑪斯控以色列破壞停火 尼坦雅胡嗆準備再開戰

相關新聞

泰緬合作打詐！數千人滯留邊境 拘留者揭「地獄」慘況：想盡快離開

在泰緬邊境緬甸一側的小鎮妙瓦底，法新社記者看到數百名疲憊不堪的年輕人躺在一間露天拘留中心裡，白天在酷熱...

加薩停火第一階段邁入尾聲 哈瑪斯促啟動第2階段談判

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯今天歸還4具人質遺體，以換取數百巴勒斯坦人獲釋，哈瑪斯並要求以色列啟動加薩走廊下一階段停...

「史無前例的旅程」歐盟執委會主席率團抵德里 讚印度是戰略盟友

歐盟與印度針對1項自由貿易協定進行談判之際，執委會主席范德賴恩今天率團飛抵德里進行訪問，她在此時重申，印度是歐洲「能信賴...

泰國遣送40名維吾爾人回大陸 人權團體憤怒：恐遭虐待、監禁

泰國政府今天凌晨將40名被泰國拘留超過11年的維吾爾人遣送回中國，引起人權團體的憤怒。泰國官員則表示，這些維吾爾人是依照...

共軍北部灣實彈演習疑回應「這1事」 越南外交部簡短回應

中國近日在與越南間的北部灣展開實彈演習，此舉被認為是在回應越南先前所公布的北部灣新劃領海基線。越南今天被問及時低調以對，...

川普擬推金卡 加拿大重啟投資移民？專家這樣看

美國總統川普考慮採用「金卡」移民新政，外國富豪若投資500萬美元（約1.6億台幣）就能獲得美國綠卡。消息一出，不少人都關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。