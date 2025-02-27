泰緬合作打詐！數千人滯留邊境 拘留者揭「地獄」慘況：想盡快離開

（德國之聲中文網）在泰緬邊境緬甸一側的小鎮妙瓦底，法新社記者看到數百名疲憊不堪的年輕人躺在一間露天拘留中心裡，白天在酷熱中汗流浹背，晚上則被成群的蚊子叮咬。

他們是從緬甸電詐園區被釋放的約7000名被囚人員的一部分，來自二十多個國家，正在等待經泰國被遣送回國。營地中人滿為患，環境骯髒，被關押在那裡的人乞求離開。

「這樣實在不行」，一名18歲的馬來西亞男子告訴法新社，廁所和淋浴間太髒了，根本沒法用。「我希望我能盡快聯繫到我的父母，這樣我就可以離開了。」

一名自稱姓王的中國被拘留者表示，他對於能夠獲釋感到「非常高興」。「我終於可以逃離這個地獄了…中國是最安全的」，他說。

「只能靠抽煙和打牌消磨時間」

近一段時間，在北京的巨大壓力下，緬甸軍政府和地方武裝開始採取行動，取締緬甸北部臭名昭著的詐騙園區。

幾名獲釋工人在妙瓦底告訴法新社，到目前為止，「打擊」行動包括穿著武裝制服的人員來到園區，要求裡面的工人自願離開並回家。

但遣返工人的過程進展緩慢，他們被困在拘留所裡，只能靠抽煙和打牌來消磨時間。拘留所只有一方屋頂，但沒有牆壁來抵御風雨和昆蟲。許多人的護照被詐騙園區老闆沒收，法新社採訪的工人說，他們的手機也被拿走了。

與緬甸軍政府結盟的獨立民兵組織克倫邦邊防軍(BGF)，目前控制著兩個最重要的詐騙城鎮，即妙瓦底和瑞科科。該武裝上周從詐騙園區解救了數千人，並希望迅速將他們遣返回鄰國泰國，稱照顧這麼多人難度很大。

該組織一名發言人對法新社說，居住環境很擁擠，「我們必須為數千人提供一日三餐，並安排必要的醫療」，他補充說，他擔心可能會爆發傳染病。

中國派出16架包機

聯合國估計，可能有多達12萬人在緬甸的詐騙中心被迫工作，其中許多是中國人。

上周，已有600多名中國人經泰國被遣返。由於人數眾多，泰國允許北京處理他們回國的大部分手續。中國為此組織了16架包機。

援助組織「國際仁慈行動」的東南亞主任、常駐泰國與緬甸邊境湄索的艾米·米勒（Amy Miller）告訴美聯社，她從未見過如此大規模地釋放人口販運受害者。

她認為泰國當局正在盡最大努力，但任務非常艱巨。「對於大多數政府來說，將他們送往泰國、安置並為他們提供食宿幾乎是不可能完成的任務」，她說，「確實需要這些國家的大使館和本國政府對其公民負責。」

了解情況的外交界消息人士對美聯社稱，比較棘手的問題包括核實身份，這導致各國遣返工作變得復雜緩慢。

據BBC報導，泰國不希望讓成千上萬的人從鄰國緬甸進入該國，帶來巨大的負擔。泰國還希望甄別這些獲釋者，以找出哪些是真正的人口販賣受害者，哪些可能犯有犯罪行為，但它並沒有能力處理如此龐大的群體。

（綜合報導）

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