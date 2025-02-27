「史無前例的旅程」歐盟執委會主席率團抵德里 讚印度是戰略盟友

歐盟與印度針對1項自由貿易協定進行談判之際，執委會主席范德賴恩今天率團飛抵德里進行訪問，她在此時重申，印度是歐洲「能信賴的朋友」、「戰略上的盟友」。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X上表示，她和歐洲聯盟執行委員會（European Commission）的團隊抵達德里了，並說：「在衝突和競爭激烈的時代，你需要能信賴的朋友，對歐洲來說，印度就是這樣的朋友和戰略盟友。」

📍Touchdown in Delhi with my team of Commissioners.



In an era of conflicts and intense competition, you need trusted friends.



For Europe, India is such a friend and a strategic ally.



I’ll discuss with @narendramodi how to take our strategic partnership to the next level. pic.twitter.com/I8ypHtwfy8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 2025年2月27日

范德賴恩也提到，她將和印度總理莫迪（Narendra Modi）討論，該如何讓雙方的戰略夥伴關係前進到下一個階段。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）在X上表示，這是歐盟執委會首度（組團）拜訪印度，將把多方面的夥伴關係提升到一個新的高度。

范德賴恩這次率27名歐盟的執委造訪印度，被稱為是「史無前例的旅程」，兩天的訪問中，該團將先後與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）及莫迪會面討論自由貿易協定（FTA）、區域安全等議題。

印度和歐盟目前正就1項FTA進行談判，范德賴恩表示她對談判充滿信心，在她率團出發到印度前，就有報導指出，歐盟希望印度能降低汽車、葡萄酒等商品的關稅。

在美國總統川普重返白宮之後，世界各國都對其對等關稅的政策感到憂心，歐盟各國也期盼在此時擴大與印度的經貿合作。

針對范德賴恩一行人的訪問，印度外交部表示，這是歐盟執委會首度組團到印度訪問，也是2024年6月歐洲議會選出這一屆的執委後，首次有類似的訪問。

印度與歐盟自2004年起為戰略夥伴關係，雙邊關係在這段期間也不斷擴大與深化，范德賴恩這次率團訪問印度，被認為能進一步強化雙方合作。