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日本岩手山林火災延燒1死 災民憶逃生過程：以為活不下去

中央社／ 東京27日綜合外電報導
日本岩手縣大船渡市昨天發生山林火災且持續延燒，至少燒燬600公頃土地，約84棟建築受波及，且疑似燒死1人，當局目前仍在努力控制火勢。圖／歐新社
日本岩手縣大船渡市昨天發生山林火災且持續延燒，至少燒燬600公頃土地，約84棟建築受波及，且疑似燒死1人，當局目前仍在努力控制火勢。圖／歐新社

日本岩手縣大船渡市昨天發生山林火災且持續延燒，至少燒燬600公頃土地，約84棟建築受波及，且疑似燒死1人，當局目前仍在努力控制火勢。1名老奶奶回憶逃生過程相當匆忙。

日本放送協會（NHK）與共同社報導，大船渡市赤崎町合足地區與三陸町綾里地區大範圍區域，昨天起發生山林火災。

三陸町綾里地區1名獨居的82歲老奶奶表示，「昨天下午2時左右覺得狀況不對勁，到外頭一看，發現住家旁邊田地的雜草彷彿陷入火海後，我匆匆忙忙把藥物與丈夫的牌位塞進背包逃難」。

她回憶，「後來就看到住家冒煙，當時以為自己就這樣會死掉。」

另外1名住在石濱地區的67歲女性表示，「一開始以為只是小火災，但是當我看到自家外面出現橘色火焰時，我就決定避難。昨晚徹夜難眠，覺得自己差點活不下去。」

岩手縣大船渡警察署指出，今天在三陸町綾里的小路地區發現1具遺體，研判死因跟林火有關，正在確認死者身分與詳情。大船渡市政府仍在確認是否有民眾來不及逃離，以及是否有人受傷等狀況。

另外，根據岩手縣政府與大船渡市府估計，截至昨晚，至少84棟建築被火災波及。由於部分地區災情仍待調查，之後可能會出現其他受災案例。

大船渡市府昨天已指示合足地區與綾里地區全境的873個家戶、共2114人撤離，並在小學等地成立避難所（收容中心），截至今天上午7時，共540人棲身在收容中心。

岩手縣府研判撤離民眾避難時間可能會拉長，昨晚決定根據災害救助法，與中央、大船渡市府合作，著手準備提供災民用的應急臨時住宅。

岩手縣府今天上午召開對策本部會議，聽取災情與相關對策報告，並考量今年山林火災頻發，宣布今天到5月底這段期間發布「山火警戒宣言」。

根據岩手縣府與大船渡市府的說法，共約720名人力在現場滅火，其中包含大船渡市消防員、消防團（類似台灣的義消）、縣內其他地方的消防人員約70人，以及宮城縣與山形縣等其他6個地區前來馳援的消防人員。

另外，4架自衛隊直升機，與6架岩手縣等地的防災直升機，正在從空中灌救。

東北電力網公司表示，受到大船渡市的山林火災影響，截至今天上午10時30分，赤崎町與三陸町局部地區共500多戶停電。

另外，三陸鐵道公司也受到避難指示影響，今天全天停駛盛站與三陸站區間的雙向列車，鐵路公司已經安排接駁車因應；而三陸站至釜石站區間的雙向列車，則是減班運行。

大船渡市府顧及撤離地區學生的安全，宣布三陸町的綾里小學與赤崎町的東朋中學，共2間學校今天停課，正在評估明天之後相關因應措施。

岩手 日本 火災

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