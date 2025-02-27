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黑煙擴散到跑道！南韓金浦機場附近驚傳火警 恐怖畫面曝光
南韓媒體27日報導，位於首爾市金浦機場附近傍花洞的一處溫室在當地時間下午2點50分左右發生火災。從新聞畫面與社群媒體上流傳的照片可見，湧出的黑煙甚至蔓延到跑道與其他區域上空。
YTN與KBS新聞報導，目前尚未傳出人員傷亡，消防部門獲報後正在努力滅火，警方則控制了附近的道路以防事故發生。韓國航空公社與金浦機場關係人士表示，疑似是機場外牆農田的溫室發生火災，目前對航班營運未造成影響。
【中央社／東京27日專電】
南韓首爾江西區金浦機場附近今天發生火災，現場冒出大量濃煙，目前沒有傳出人員傷亡。火勢在1小時後初步受到控制，目前正在撲滅餘燼，航班未受影響。
朝鮮日報、東亞日報報導，江西消防署表示，當地時間今天下午2時47分（台北時間1時47分），金浦機場附近農田的塑膠棚溫室起火，火勢在下午3時48分左右大致撲滅，共出動85名消防員。
由於消防車無法直接開進農田內的起火點，消防員花了許多時間徒步前進現場，目前正在撲滅餘燼。
除了塑膠棚內的物品被燒燬外，暫時沒有傳出其他財物損失與人員傷亡，這次火災也沒有影響金浦機場的航班起降，消防單位正在調查起火原因。
KBS報導，雖然這場火災沒有造成傷亡，但冒出濃濃黑煙。目擊者表示，遠在幸州大橋和江北地區也能看到濃煙。
儘管有目擊的乘客表示，甚至機場跑道也被濃煙覆蓋，但韓國機場公社表示，「火災或濃煙並未影響航班營運。」
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