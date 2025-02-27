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立場大改變？美國務院刪「不支持台獨」 前助卿康達這樣說

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
前美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）。圖／聯合報系資料照片
前美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）。圖／聯合報系資料照片

美國國務院亞太事務助卿康達表示，國務院官網最近刪除「不支持台獨」文字，並以簡稱「中國」取代「中華人民共和國」的稱呼，但他不認為這些改變非常重大。

康達（Daniel Kritenbrink）接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）訪問時表示：「每一屆新政府上台，都希望施政有自己的特色。每每有新團隊加入，也不乏對過去作為有所批評的情況。」

他指出，從針對烏克蘭戰爭的立場、加薩人質談判，以及川普團隊據報要求逾12位資深職業外交官卸下職務，即可明顯看出諸如此類的改變。但若是提到亞洲，縱有噪聲、日常變化和爭議的影響，更重要的是那些長期影響局勢的結構性因素。

「印太顯然會成為下世紀美國利益的核心，無可辯駁，毋庸置疑。」

「無論發生什麼、無論誰執政，美中關係都會愈來愈競爭、愈來愈充滿變化和緊張。」

國務院13日更新官網的美台關係現況表述，刪除美國長年來「不支持台獨」的立場，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。

此外，國務院在官網的國家簡介頁面中，也不再使用「中華人民共和國」（PRC）來稱呼中國，而簡單以「中國」（China）稱之。

針對美國國務院官網上的更新，中國外交部提出強烈反對。

但康達說，他不認為有任何重大改變。

他告訴「日經亞洲」：「我不確定這些改變是不是像某些人說的那麼重要。」

他說，台灣事實清單「非常一致」，其中提到「台灣關係法」、「三個聯合公報」和「六項保證」（Six Assurances）是美台關係基礎。

「至於中國和中華人民共和國之間的差別，我一樣不會花很多時間擔心或分析。」

他說：「如果你回頭看過去10年，美國對中國的措辭大概變得愈來愈強硬、愈來愈務實了，概述中國構成的挑戰時，也愈來愈直言不諱。這種趨勢仍在繼續。」

康達坦承，川普已為最終與中國達成貿易協議敞開大門，至於川普是否會尋求「大交易」，也就是會不會為了貿易在台灣等戰略問題上有所讓步，他抱持懷疑態度。

「從過去的歷史看，至少在美國方面，我認為大家不願意過於不對稱。」

「我們通常會說，『如果要針對安全議題談判，那就談安全議題；如果要針對貿易議題談判，那就談貿易議題』，一起談的狀況過去並不常見，雙方通常不會這樣運作。」

康達曾在拜登任內擔任國務院主管東亞及太平洋事務的助理國務卿，也曾在川普第一任期內出任美國駐越南大使；本月稍早，他結束在國務院31年的任職退休後，加入美國策略顧問公司「亞洲集團」（The Asia Group）。

國務院 康達 美國

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