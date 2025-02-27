川普推移民金卡引熱議 新加坡投資永居門檻要2.4億

美國總統川普提議以「金卡」取代投資移民簽證。新加坡沒有透過直接投資可獲公民身分的計畫。不過，想透過投資取得居留權的申請者口袋要夠深。根據規定，申請人須投資至少新幣1000萬元成立新的商業實體或投資已營運中的業務，經過審核才可能取得永久居民身分。

新加坡全球投資者計畫（Global Investor Program,GIP）管道是針對有資本投資意向的高淨值人士的計畫，允許透過在新加坡設立或投資企業來申請永久居民身分，進而鼓勵投資者為金融體系投入資金，創造就業機會。

新加坡經濟發展局2023年宣布新規，申請人須投資至少新幣1000萬元（約新台幣2.45億元）成立新的商業實體，或投資已營運中的業務，且投資者前5年永久居留期滿後，若要更新入境准證，公司須僱用至少30名員工，至少一半須是新加坡公民及10人須是新員工。

在新加坡，持有合法簽證的台灣人可在工作一段時間後，依照規定申請永久居民，進而申請公民身分。但新加坡並不承認雙重國籍。

來自台灣、與先生在2018年到新加坡定居的Victoria今年29歲，最初因攻讀碩士學位取得學生准證（Student's Pass），畢業後在新加坡求職取得就業准證（Employment Pass，EP），負責管理顧問、科技業策略營運等職務，目前在加密貨幣相關領域工作。

工作一段時間後，Victoria順利申請並獲永久居民資格，今年更進一步取得新加坡公民（Citizenship）身分。她說，現階段的人生目標為追求工作機會，新加坡金融科技發展蓬勃，可在此遇見亞洲最頂尖的人才與企業，希望未來20年能在這樣的環境長期發展。

她指出，不論是申請永久居民或公民身分，「沒有很清晰的條件能指出怎麼樣會通過」，據她了解，政府會考慮申請者的年齡、工作產業、薪資在同年齡層的位階，以及政策考量等因素，來決定是否核准申請。

Victoria分享，取得永久居留滿2年後就可申請公民資格；而投資移民的門檻相當高，但金字塔頂端的隱形富豪大有人在，她觀察，近年有越來越多來自中國、香港等地的人湧入新加坡及東南亞地區，從社交圈慢慢發現「身邊的超級有錢人變多了，多數是海外移民過來，其中，中國占很大一部份」。

事實上，近年尤其來自中國的富豪紛紛至新加坡等國家置產。法新社曾報導，亞洲最知名企業家之一馬雲創辦的螞蟻集團原定於2020年11月在上海、香港上市，卻遭中國監管機關喊停。一名知情會計師指出，其他中國富豪也擔心被施加類似壓力，決定移居海外。

另一名旅居新加坡的台灣人范桂菁今年51歲，2008年因為看了移民相關的書籍決定申請永久居民，帶小孩赴星求學，她說，新加坡在不同階段有不同政策，國家會根據需求進行人口組成的填補與調整。

范桂菁分享，當時投資移民門檻約百萬新幣，現在則要千萬新幣才有機會，「變得不容易」。以外國人身分居住在新加坡生活不易，例如外國人購房須支付額外印花稅60%，因此申請永久居留或進一步拿到公民，開銷壓力會相對較小。