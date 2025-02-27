快訊

台股下跌349點收23,053點 台積電下挫20元收1,040元

不滿川普太針對！加拿大掀「美式咖啡」改名運動 新名恐弄巧成拙

就差七天！他賣房疏忽這細節 400萬免稅額飛了

2024經濟學人民主指數 台灣排名第12居亞洲之首

中央社／ 倫敦27日專電
圖為之前台灣總統大選，選前之夜慷慨激昂。記者林伯東攝影/聯合報系資料照片
圖為之前台灣總統大選，選前之夜慷慨激昂。記者林伯東攝影/聯合報系資料照片

經濟學人資訊社（EIU）今天發布2024民主指數（DemocracyIndex），在全球167個國家地區中，台灣排名第12，居亞洲之冠。台灣也符合EIU定義的「完全民主」。台灣上一次全球排名為第10名。

EIU自2006年起，每年發布民主指數，以10分為滿分。台灣此次總得分為8.78，較上一年度的8.92下滑。台灣在2022年度的總得分是8.99。

EIU的評分指標有5大類，包括選舉過程和多元性（electoral process and pluralism）、政府運作（functioning of government）、政治參與（politicalparticipation）、政治文化（political culture）、公民自由（civil liberties）。

台灣在「選舉過程和多元性」得到滿分10，在「政府運作」得到8.57，在「政治參與」得到7.78，在「政治文化」得到8.13，在「公民自由」得到9.41。

EIU將167個國家地區按總得分區分為「完全民主」（full democracy）、「部分民主」（flaweddemocracy）、「混合政權」（hybrid regime），以及「威權政權」（authoritarian regime）等4大類。台灣為「完全民主」。

期刊「經濟學人」（The Economist）發布分析文章指出，2024民主指數呈現全球民主倒退，整體情況達2006年以來最糟。

民主指數全球平均得分在2024年為5.17，較2023年度的全球平均得分5.23更低，並創EIU自2006年開始發布民主指數以來新低點。

根據分析，全球僅6.6%人口生活在「完全民主」，較10年前的12.5%幾乎砍半。此外，全球每5人之中，就有2人是生活在「威權政權」。

「經濟學人」提到，儘管2024年是全球大選年、有超過70個國家地區舉行選舉，部分選舉卻堪稱是鬧劇。

「經濟學人」舉例，俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）透過又一場「假選舉」獲得第5個總統任期，而在2024民主指數，俄羅斯的總得分為2.03，屬「威權政權」，在全球排名第150。

飽受戰亂之苦、實施戰時戒嚴的烏克蘭總得分則為4.9，全球排名第92，屬「混合政權」。

另一方面，儘管民主指數全球排名前10的國家有9個位於歐洲，歐洲也有明顯的民主倒退現象。

「經濟學人」舉例，法國從「完全民主」被降級為「部分民主」。分析指出，這主要反映民眾對政府的信心下降；總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年6月提前選舉，卻未能讓任何一個政黨或政黨聯盟取得議會多數，且一年就歷經4位總理更替。

在亞洲，韓國總統尹錫悅去年12月突然宣布實施戒嚴，同樣讓南韓從「完全民主」下滑至「部分民主」。南韓得分7.75，排名第32名。

此外，中國得分2.11，全球排名第145，屬「威權政權」。

美國則依然是「部分民主」。不過，「經濟學人」認為，隨著總統川普（Donald Trump）上任，美國民主今年恐面臨更大考驗。

根據2024民主指數，挪威連續第16年蟬聯全球最民主國家，總得分為9.81。在挪威之後，總得分最高的依序是紐西蘭和瑞典。阿富汗則是自2021年起，持續是排名最低的國家。

指數

延伸閱讀

大罷免也遭鎖定 顏寬恒：看緊國人荷包是立委該做的事

影／感念淨耀法師為國家奉獻心力 賴清德總統頒發褒揚令

淨耀法師圓寂 賴清德總統頒發褒揚令讚愛國　

美國是否阻止中國武力犯台？ 川普再度拒絕作出承諾

相關新聞

走進敘利亞、約旦難民營：巴勒斯坦難民與接收國的錯綜情感

建立於1957年，雅穆難民營是敘利亞最大的巴勒斯坦人社區，在敘利亞內戰之前住著約16萬巴勒斯坦難民。是難民營，但不是許多媒體常描繪的帳篷畫面，而是水泥透天房的社區，住著1948年從巴勒斯坦逃出來的爺爺奶奶、在敘利亞出生的爸爸媽媽、還有他們的孩子們。這樣的難民營，其實非常類似台灣早期的眷村，也就是一群有著共同歷史記憶、說著同一種口音的人們，所聚集在一起的社區（以下簡稱社區）。我的先生Sami是在大馬士革雅穆社區出生長大的巴勒斯坦人。2011年爆發的內戰，讓Sami在過去14年都無法回到敘利亞，而居住在英國。直到2024年12月8日阿薩德政權迅速垮台，才讓他有安全回到敘利亞的機會。我們此行就是為了拜訪仍在敘利亞的親戚，還有見證難得的、類似柏林圍牆1989年無預警倒塌時的關鍵歷史慶祝時刻。

戰火陰影下何處尋光？在黎巴嫩遭滅頂之災的性小眾

戰火燃燒逾13個月的黎巴嫩，終於迎來停火。曾經繁華的土地上，除了居民，還有一群長期被忽視的人，苦痛鮮少有人聽見。移工、性小眾——被社會邊緣化的身影，從未真正融入主流，在戰爭陰影下成為最無助的存在。當炮火擱置，所謂「和平」是否只屬於某些人的平靜？獨立記者陳彥婷走進被遺忘的角落，記錄在真主黨與以色列戰爭中遭遇滅頂之災的移工與性小眾。戰爭結束了，但社會的裂痕未必痊癒。遺落在時代縫隙的弱勢群體，如何在未來的黎巴嫩找到一席之地？

2024經濟學人民主指數 台灣排名第12居亞洲之首

經濟學人資訊社（EIU）今天發布2024民主指數（DemocracyIndex），在全球167個國家地區中，台灣排名第1...

不滿川普太針對！加拿大掀「美式咖啡」改名運動 新名恐弄巧成拙

美國總統川普上任後宣布對盟友加拿大祭出新關稅，而且多次放話讓加拿大成為美國第51州「是認真的」，導致加拿大反美情緒與日俱...

日首次發現解放軍GJ-2偵察攻擊型無人機在沖繩防空識別區飛行

日本共同社報導，日本防衛省統合幕僚監部26日發布消息稱，首次發現中國軍隊一架GJ-2偵察攻擊型無人機當天在沖繩週邊的日本...

庫克群島總理訪陸引反對黨抨擊 挺過不信任投票

南太平洋島國庫克群島總理布朗（Mark Brown）近日訪問大陸並簽署多項協議，引發各界關注，該國反對黨除抨擊布朗的行動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。