不滿川普太針對！加拿大掀「美式咖啡」改名運動 新名恐弄巧成拙
美國總統川普上任後宣布對盟友加拿大祭出新關稅，而且多次放話讓加拿大成為美國第51州「是認真的」，導致加拿大反美情緒與日俱增。加拿大各地不少咖啡館為此將「美式咖啡」（Americano）改名為「加式咖啡」（Canadiano），表達對國家的支持。
華盛頓郵報報導，位於多倫多的貝倫咖啡館（Cafe Belém）菜單上，曾經寫著「美式咖啡」的品項已經更名為「加式咖啡」。
25歲的老闆奧利維拉（William Oliveira）表示，不希望咖啡館變成「政治場所」，但是他認為，此時此刻藉著這項行動表達對國家的支持非常重要。他說：「對我們來說，挺身而出做自己，並且提醒其他人......，我們才不會被別人霸凌。」
總部位於英屬哥倫比亞省的連鎖踢馬咖啡館（Kicking Horse Coffee）2月初在IG發文，號召加拿大各地咖啡店將美式改名為加式，並且稱踢馬咖啡館已經稱呼「加式咖啡」16年時間。不過，該文遭消費者反對並抵制後已經被刪除。
現在，已有不少咖啡館響應改名行動。英屬哥倫比亞省的柵欄咖啡（ Palisades Cafe）在美式品項旁加掛「加式咖啡」的標示；渥太華早晨貓頭鷹（Morning Owl Cafe）加寫加式咖啡之外，還配上一幅加拿大國旗。還有的店家直接劃掉美式，加上加式咖啡。
不過，有人認為考慮到咖啡的起源，這項行動可能不太適合。
美式咖啡起源於第二次世界大戰，當時駐紮義大利的美國士兵認為濃縮咖啡太濃，便加水稀釋。這個名字還帶有「美國人不懂咖啡」的嘲諷意味，改成「加式咖啡」恐怕也會繼承這個意思。
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