日首次發現解放軍GJ-2偵察攻擊型無人機在沖繩防空識別區飛行
日本共同社報導，日本防衛省統合幕僚監部26日發布消息稱，首次發現中國軍隊一架GJ-2偵察攻擊型無人機當天在沖繩週邊的日本防空識別區飛行。日本航空自衛隊的F-15戰機緊急升空應變。但未發生侵犯日本領空或涉及危險行動。同一天，另一架解放軍的BZK-005偵察型無人機也沿著幾乎相同的航線飛行
報導稱，關於中國軍隊的無人機，防衛省先前發現並公佈了5種機型的飛行，此次發現的GJ-2無人機是第6種。
防衛省表示，GJ-2從大陸方面飛來，透過沖繩本島和宮古島之間，飛行至奄美大島近海之後折返，返回大陸方面。在此之前，一架BZK-005偵察型無人機也沿著幾乎相同的航線飛行。
而據統合幕僚監部發布的訊息， 2月26 日從上午到下午，一架解放軍的 BZK-005 偵察無人機從東海飛來，經過沖繩島和宮古島之間，到達太平洋，飛越沖繩島以南的太平洋到奄美大島附近，然後折返再次經過沖繩島和宮古島之間， 確認它已抵達東海。
而同一天也是從上午到下午，另一架中國軍用 GJ-2 偵察/攻擊無人機從東海飛來，經過沖繩島和宮古島之間，到達太平洋，飛越沖繩島以南的太平洋到奄美大島附近后，又掉頭再次經過沖繩島和宮古島之間， 確認它已抵達東海。
防衛省稱，作為對這些事件的回應，西南防空部隊和其他部隊的戰鬥機緊急出動。這是 GJ-2 偵察/攻擊無人機首次被確認用於打擊侵犯領空的措施。
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