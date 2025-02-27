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庫克群島總理訪陸引反對黨抨擊 挺過不信任投票

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
2月14日下午，大陸國務院總理李強在哈爾濱會見赴華出席第九屆亞洲冬季運動會閉幕式的庫克群島總理布朗。（新華社）
2月14日下午，大陸國務院總理李強在哈爾濱會見赴華出席第九屆亞洲冬季運動會閉幕式的庫克群島總理布朗。（新華社）

南太平洋島國庫克群島總理布朗（Mark Brown）近日訪問大陸並簽署多項協議，引發各界關注，該國反對黨除抨擊布朗的行動，並對其發起不信任動議。26日，布朗挺過不信任投票，他強調自己有責任尋找每一個有利於庫克群島人民的機會。

路透報導，庫克群島議會共有24個席位，執政黨14席、反對黨10席。在26日下午的投票，議會以13票對9票的結果否決了不信任動議，另有2席棄權。

提出布朗不信任動議案的反對黨議員希瑟（Teariki Heather）表示，布朗與中國簽署合作協議影響了庫克群島與紐西蘭關係，「我們想自力更生，作出自己的決定。但是，過去是誰在支持我們？是我們與紐西蘭的關係。」

布朗則表示，自己有責任尋找每一個有利於人民的機會，「正如紐西蘭、澳洲和其他國家尋求符合其國家利益的經濟夥伴關係一樣，我們也必須按照我們的利益行事。」

觀察者網報導，布朗在本月10日訪問大陸，是庫克群島總理十年來首次對大陸進行訪問。訪問期間，中庫兩國簽署四項關鍵合作協議。《全面戰略夥伴關係行動計劃（2025-2030）》為雙邊合作設定了總體框架，其他三項協議加強了在藍色經濟、海底礦產以及經濟和技術等領域的合作。

庫克群島與紐西蘭維持「自由聯合」關係，對於這次布朗的大陸之行，紐西蘭政府總理盧克森（Christopher Luxon）、外交部長皮特斯（Winston Peters）接連表示此舉令紐方「措手不及」，不滿庫克群島未提前就中庫合作協議的細節與紐西蘭協商，紐西蘭政府還希望庫方在國防和安全等問題上保持「透明」。皮特斯並在26日與大陸外交部長王毅會談時提及此事。

布朗則稱，庫克群島方面已經告知新西蘭，與大陸的合作協議不涉及安全問題，紐西蘭沒有必要瞭解協議的具體內容，協議也不會影響庫克群島與紐西蘭的關係。

紐西蘭 關係

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