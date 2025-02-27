庫克群島總理訪陸引反對黨抨擊 挺過不信任投票

南太平洋島國庫克群島總理布朗（Mark Brown）近日訪問大陸並簽署多項協議，引發各界關注，該國反對黨除抨擊布朗的行動，並對其發起不信任動議。26日，布朗挺過不信任投票，他強調自己有責任尋找每一個有利於庫克群島人民的機會。

路透報導，庫克群島議會共有24個席位，執政黨14席、反對黨10席。在26日下午的投票，議會以13票對9票的結果否決了不信任動議，另有2席棄權。

提出布朗不信任動議案的反對黨議員希瑟（Teariki Heather）表示，布朗與中國簽署合作協議影響了庫克群島與紐西蘭的關係，「我們想自力更生，作出自己的決定。但是，過去是誰在支持我們？是我們與紐西蘭的關係。」

布朗則表示，自己有責任尋找每一個有利於人民的機會，「正如紐西蘭、澳洲和其他國家尋求符合其國家利益的經濟夥伴關係一樣，我們也必須按照我們的利益行事。」

觀察者網報導，布朗在本月10日訪問大陸，是庫克群島總理十年來首次對大陸進行訪問。訪問期間，中庫兩國簽署四項關鍵合作協議。《全面戰略夥伴關係行動計劃（2025-2030）》為雙邊合作設定了總體框架，其他三項協議加強了在藍色經濟、海底礦產以及經濟和技術等領域的合作。

庫克群島與紐西蘭維持「自由聯合」關係，對於這次布朗的大陸之行，紐西蘭政府總理盧克森（Christopher Luxon）、外交部長皮特斯（Winston Peters）接連表示此舉令紐方「措手不及」，不滿庫克群島未提前就中庫合作協議的細節與紐西蘭協商，紐西蘭政府還希望庫方在國防和安全等問題上保持「透明」。皮特斯並在26日與大陸外交部長王毅會談時提及此事。

布朗則稱，庫克群島方面已經告知新西蘭，與大陸的合作協議不涉及安全問題，紐西蘭沒有必要瞭解協議的具體內容，協議也不會影響庫克群島與紐西蘭的關係。