義極右派副總理兼交長 5月訪中談基礎建設合作

義大利副總理兼交通部長薩爾維尼今天向中央社證實，他將在5月訪問中國與日本，他強調此行重點是針對橋梁、港口、高鐵等大型基礎建設合作案，與中日官方對口單位及企業界洽談。

薩爾維尼是義大利極右派政黨「聯盟黨」（Lega）領袖，曾在香港反送中示威運動時嚴厲批判中國。他近日因多次出席中國駐義大利使館活動，被部分義媒形容他立場似乎轉為「親中」。不過薩爾維尼今天提到歐盟應「聯俄制中」，他表示，若俄烏戰爭停火，他希望歐洲繼續把俄羅斯當成主要往來者，「對歐盟來說，把俄羅斯當成對話大國，總比讓俄羅斯落到中國手裡好。」

薩爾維尼（Matteo Salvini）今天向義大利外媒記者舉行記者會，中央社記者在會中提問，外傳薩爾維尼今年可能訪問中國，是否可說明訪中目的與對中國議題的立場。

薩爾維尼回應時證實，他將在5月出訪日本與中國，在日本他將參觀大阪世博會的義大利館，並與當地的義、日企業，針對交通和基礎設施議題交流，主題包括高速鐵路、橋梁、港口等，「在中國也是如此，我的目標是與企業交流。」

他解釋，義大利目前正致力發展的大型項目，包括高速鐵路，西西里島墨西拿（Messina）跨海大橋，威尼斯的「摩西」（MOSE）防洪屏障工程等，因此他也會安排與日、中相關的官方對口單位會談。

薩爾維尼說，從他作為基礎設施與交通部長的角度來看，中國和日本在這方面是很先進的國家，因此他很期待此行。

薩爾維尼領導的「聯盟黨」過去長期走親俄路線，曾自稱是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）之友。有外媒提問，在美國總統川普與蒲亭重拾對話後，聯盟黨是否也擬恢復與俄羅斯的親近關係。

對此薩爾維尼表示，戰爭改變了各類型關係，當俄羅斯發動侵略，很明顯地所有合作關係都會崩潰，因此首要之務是結束這場俄烏戰爭，但停戰之後，他認為國際關係就該回歸文化、體育、商業、工業等層面。

薩爾維尼說，他認為俄羅斯是個有偉大文化與歷史的國家，因此一旦俄烏戰爭結束，他希望整個歐洲再次將俄羅斯當作對話者，「我今天仍像10年前一樣相信俄羅斯，對歐盟來說，最好讓俄羅斯作為對話大國，而不是讓俄羅斯落入中國手中。」

薩爾維尼說，他認為美國總統川普的邏輯也是如此，當川普去談稀土或領土議題時，應會考量對西方政權來說，有用的實體是離布魯塞爾較近的，而離北京政權比較遠的。