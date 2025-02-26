川普擬推「金卡」掀全球熱議 捷克投資破億可居留2年

美國總統川普提議以「金卡」取代投資移民簽證，引發熱議。相較之下，捷克並無透過直接投資等即可獲公民身份的計劃，僅提供2年效期的「投資目的長期居留許可」，且投資金額至少需達約新台幣1.03億元。

美國總統川普表示，將以所謂的「金卡」取代EB-5投資移民簽證計畫，允許以約500萬美元（約新台幣1.6億元），作為取得美國公民身分的途徑之一，引發全球熱議。

相較之下，捷克並無透過直接投資或購買即可獲公民身份的計劃。截至目前，捷克僅提供2年效期的「投資目的長期居留許可」，此為捷克吸引投資者的主要方式。

根據捷克內政部網站資料，如果申請人是企業家且為第三國公民（非歐盟、非歐洲經濟區、非瑞士公民），並計劃在捷克進行重大投資，可申請「投資目的長期居留許可」，此簽證效期最長2年。

據規定，申請者的投資金額需至少達到7500萬克朗（新台幣1.03億元），必須創造至少20個新工作給歐盟公民或其家庭成員，且工作崗位須維持至少2年。投資資金最多60%，可由技術、資訊技術知識或其他有形與無形資產替代。

持此居留許可期間，投資者可自由進出捷克，亦可在申根區內免簽旅行。然而，若想獲得永久居留權，投資者必須在捷克連續居住5年；若想獲得捷克公民身份，需居住10年且符合所有法律要求才可申請。