最年幼人質與母親和兄長安葬 數千以色列人送行

數以千計以色列民眾今天手持國旗和橙色氣球，為獲釋人質畢巴斯的妻子和兩名稚子送葬。遭到挾持在加薩走廊期間遇害的他們，已經成為以色列人質苦難的象徵。

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日突襲以色列南境期間綁架這一家4口，包括丈夫畢巴斯（Yarden Bibas）、妻子希利（Shiri Bibas），以及他們時年4歲和9個月的兒子艾利爾（Ariel Bibas）和克菲爾（Kfir Bibas）。

哈瑪斯上週將希利、艾利爾和克菲爾的遺體歸還以色列，作為停火協議一部分。這紙協議使得加薩走廊（Gaza Strip）進行超過15個月的戰鬥得以暫停。

當黑色車隊穿過以色列中部城市里雄萊錫安（Rishon LeZion）時，哀悼的人群低聲唱著以色列國歌。3名人質將在此安息。

數以千計人群在尼爾奧茲集體農場（Kibbutz NirOz）附近通往左哈爾（Zohar）的道路上列隊送葬。希利、艾利爾和克菲爾的私人葬禮稍後將在左哈爾舉行。畢巴斯一家遭到哈瑪斯挾持之前就住在這座農場。

72歲退休教師阿維多夫 (Ayala Schlesinger Avidov) 接受法新社訪問時激動地說：「我認為，畢巴斯一家就像是自2023年10月7日以來，發生在我們身上一切的象徵。」