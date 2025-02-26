越南紐西蘭升級至全面戰略夥伴 高度關切南海局勢

越南和紐西蘭今天將雙邊關係升級為全面戰略夥伴。越紐兩國並對近期南海的局勢表示高度關切，呼籲相關各方保持克制，並以和平的方式解決爭端，充分尊重外交與法律程序。

越南勞動報（Lao Dong）報導，應越共政治局委員、越南總理范明正（Pham Minh Chinh）的邀請，紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）25日至28日對越南進行正式訪問。

范明正與盧克森於26日舉行會談，雙方並在今天下午的記者會上宣布，兩國一致同意正式將雙邊關係提升至全面戰略夥伴層級，標誌著雙方建立外交關係50週年。

根據報導，雙方明年將制定「共同行動計畫」，提出全面戰略夥伴關係架構下的具體倡議，重點加強5大合作支柱，包括政治合作；國防、安全與海上合作；經濟、貿易與投資；應對氣候變遷、科技合作；教育與人員交流。

兩國總理回顧現有戰略夥伴關係架構下的重要成就，雙方一致認為，升級至全面戰略夥伴關係的目標是加強越南與紐西蘭既有的合作架構，為兩國及全球的和平、穩定與繁榮做出貢獻。

報導表示，越紐對近期南海局勢表示高度關切，呼籲相關各方保持克制，避免升高緊張或削弱信任的行動，透過和平方式解決爭端，充分尊重外交及法律程序，不使用武力或威脅使用武力，符合國際法，包括聯合國海洋法公約（UNCLOS）。

雙方同意深化國防、安全及海上合作。重申對多邊主義及以規則為基礎的國際體系的承諾，如聯合國憲章與國際法所述，並視其為鞏固和平、安全與繁榮的重要基礎。

越紐雙方特別強調，各國都有義務遵守國際法，並重申1982年聯合國海洋法公約作為「海洋憲法」的重要地位。