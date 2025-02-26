快訊

獨／00887爭議裁罰出爐 開罰永豐投信60萬、一年不能募新基金

男女賓士後車廂歡愛…大賣場停車場上演活春宮 警方出手喊查

幾乎全票通過！陳怡君、林岱樺助理費案 民進黨廉政立案調查

歐盟「潔淨產業新政」投入3兆元支持歐洲製造

中央社／ 布魯塞爾26日專電
歐盟執委會公布旨在兼顧製造業競爭力和減碳目標的「潔淨產業新政」，預計投入1000億歐元（約新台幣3兆4000億元）支持歐盟境內製造的再生能源及氫能等產業，並以分散供應鏈為目標強化經貿外交。 路透社
歐盟執委會公布旨在兼顧製造業競爭力和減碳目標的「潔淨產業新政」，預計投入1000億歐元（約新台幣3兆4000億元）支持歐盟境內製造的再生能源及氫能等產業，並以分散供應鏈為目標強化經貿外交。 路透社

歐盟執委會公布旨在兼顧製造業競爭力和減碳目標的「潔淨產業新政」，預計投入1000億歐元（約新台幣3兆4000億元）支持歐盟境內製造的再生能源及氫能等產業，並以分散供應鏈為目標強化經貿外交。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天提出「潔淨產業新政」（Clean Industrial Deal），以及降低能源價格行動方案、簡化法規套案等在新政架構下的配套措施。

這是執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）承諾在第2任期開始100天內提出的新政之一，取代了她在上一任期中的核心政策架構「綠色新政」（GreenDeal）。

環保界憂慮歐盟大幅鬆綁企業在氣候政策下的責任，但歐盟強調在2050年前成為全球第一個「碳中和」大陸的目標不變。碳中和是指二氧化碳等溫室氣體在實際減少排放或吸收、捕捉碳排等互相抵消的作法下，使淨排放量為零。

執委會指出，這套新政的對象聚焦在能源密集產業和潔淨科技產業，將從降低能源成本、扶助潔淨能源產品的供需面、協助能源轉型財務需求、支持循環經濟等4個面向來切入。

執委會提出的具體做法，例如整合電網、支持長期供電合約，並與歐盟成員國溝通降低電力稅費；促進公共採購再生能源、動員公私部門資金1000億歐元投資歐盟境內的潔淨能源製造業。

范德賴恩上午在比利時商業大城安特衛普（Antwerp）一場企業集會的致詞，將這千億歐元資金喻為歐盟的新「減碳銀行」，表示會獎勵最具創新和競爭力的企業。

她並指出，中國控有全球80%電池回收產能，而歐盟仍將大量廢棄電池送到中國處理，其中的鋰含量足以供應歐盟2030年需求的15%，可再製成200萬個電動車電池。她說，「因此，我們需要循環經濟的典範轉移」。

執委會預期在2026年推出「循環經濟法」（CircularEconomy Act），促進減碳並使原物料再生供應以降低對外依賴，目標是2030年前歐盟境內有24%的原物料來自循環利用。

歐盟「潔淨產業新政」並涵蓋國際合作面向。執委會表示將發起「潔淨貿易和投資夥伴」的新經貿外交工具，促進分散供應鏈、達成互惠的協議。同時，歐盟強調將「採取更果斷行動」保護境內產業避免不公平的全球競爭和生產過剩。

這套新政配套的簡化法規方案，除了企業永續盡責查核（CSDD）規定，還包括歐盟首創的「碳邊境調整機制」（CBAM）規定，後者將排除約90%原被納入的中小型進口業者。

歐盟 減碳

延伸閱讀

北京利用西方混亂誘惑歐洲 法專家警告中國陷阱

歐洲也來搶！歐盟向烏克蘭提「關鍵物料協議」 1句話狠酸川普

歐盟執委會主席：烏克蘭可望在2030年前入盟

歐盟撥款烏克蘭千億元 蘊釀再軍援近7000億

相關新聞

DeepSeek大幅下調離峰時段的API調用價格 降幅最高達75%

路透26日報導，中國大陸人工智慧（AI）巨頭DeepSeek將旗下模型應用程式介面（API）的調用價格，在每日的離峰時段...

歐盟「潔淨產業新政」投入3兆元支持歐洲製造

歐盟執委會公布旨在兼顧製造業競爭力和減碳目標的「潔淨產業新政」，預計投入1000億歐元（約新台幣3兆4000億元）支持歐...

韓國執政黨前黨魁出書爆料 尹錫悅黃湯下肚狂吼要戒嚴

根據韓國執政黨國民力量前黨魁韓東勳今天出版的新書，已被停職的韓國總統尹錫悅先前經常在與黨內同仁喝酒時「狂吼」要宣布戒嚴，...

日本岩手又現山林火災 火勢已燒至住宅

日本岩手縣大船渡市近期相繼發生山林火災，當地今天下午又發生其他起林火，且火勢已延燒到數間住宅，目前尚未傳出傷亡。大船渡市...

泰國巴士翻覆18人死亡 總理指示調查是否違規

今天凌晨1輛巴士在泰國中部巴真府的公路上翻覆，造成18人死亡和30多人輕重傷。總理貝東塔對此表達哀悼之意，並表示若巴士有...

民主剛果爆不明疫情已53死 部分個案曾吃蝙蝠

世界衛生組織（WHO）今天表示，剛果民主共和國西北部最近幾週爆發兩起不明集體病例，共造成53死，世衛組織正在調查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。