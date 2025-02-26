歐盟「潔淨產業新政」投入3兆元支持歐洲製造

歐盟執委會公布旨在兼顧製造業競爭力和減碳目標的「潔淨產業新政」，預計投入1000億歐元（約新台幣3兆4000億元）支持歐盟境內製造的再生能源及氫能等產業，並以分散供應鏈為目標強化經貿外交。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天提出「潔淨產業新政」（Clean Industrial Deal），以及降低能源價格行動方案、簡化法規套案等在新政架構下的配套措施。

這是執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）承諾在第2任期開始100天內提出的新政之一，取代了她在上一任期中的核心政策架構「綠色新政」（GreenDeal）。

環保界憂慮歐盟大幅鬆綁企業在氣候政策下的責任，但歐盟強調在2050年前成為全球第一個「碳中和」大陸的目標不變。碳中和是指二氧化碳等溫室氣體在實際減少排放或吸收、捕捉碳排等互相抵消的作法下，使淨排放量為零。

執委會指出，這套新政的對象聚焦在能源密集產業和潔淨科技產業，將從降低能源成本、扶助潔淨能源產品的供需面、協助能源轉型財務需求、支持循環經濟等4個面向來切入。

執委會提出的具體做法，例如整合電網、支持長期供電合約，並與歐盟成員國溝通降低電力稅費；促進公共採購再生能源、動員公私部門資金1000億歐元投資歐盟境內的潔淨能源製造業。

范德賴恩上午在比利時商業大城安特衛普（Antwerp）一場企業集會的致詞，將這千億歐元資金喻為歐盟的新「減碳銀行」，表示會獎勵最具創新和競爭力的企業。

她並指出，中國控有全球80%電池回收產能，而歐盟仍將大量廢棄電池送到中國處理，其中的鋰含量足以供應歐盟2030年需求的15%，可再製成200萬個電動車電池。她說，「因此，我們需要循環經濟的典範轉移」。

執委會預期在2026年推出「循環經濟法」（CircularEconomy Act），促進減碳並使原物料再生供應以降低對外依賴，目標是2030年前歐盟境內有24%的原物料來自循環利用。

歐盟「潔淨產業新政」並涵蓋國際合作面向。執委會表示將發起「潔淨貿易和投資夥伴」的新經貿外交工具，促進分散供應鏈、達成互惠的協議。同時，歐盟強調將「採取更果斷行動」保護境內產業避免不公平的全球競爭和生產過剩。

這套新政配套的簡化法規方案，除了企業永續盡責查核（CSDD）規定，還包括歐盟首創的「碳邊境調整機制」（CBAM）規定，後者將排除約90%原被納入的中小型進口業者。