DeepSeek大幅下調離峰時段的API調用價格 降幅最高達75%

路透26日報導，中國大陸人工智慧（AI）巨頭DeepSeek將旗下模型應用程式介面（API）的調用價格，在每日的離峰時段最多大幅調降75%，意味著該公司在進一步降低使用成本的同時，有意刺激用戶需求避開高峰時段，並優化伺服器資源的利用率。

DeepSeek最新公布，即日起將在北京時間每日凌晨零時30分至上午八時30分的離峰時段，大幅下調API調用價格：DeepSeek-V3的調用價格砍半，DeepSeek-R1則打25折。

根據DeepSeek的文件，以輸入價格為例，在離峰時段以外的標準時段，deepseek-chat（對應V3模型）的API服務的百萬詞元輸入價格為人民幣0.5元，deepseek-reasoner（對應R1模型）的價格為人民幣1元。這意味著離峰的降價時段，兩者價格都將降至0.25元。

自1月下旬以來，DeepSeek在全球爆紅，導致其用於滿足用戶推理需求的伺服器資源陷入緊張，這種供需失衡令該公司一度暫停API服務加值。

在以「性價比」特點成功搶占用戶後，DeepSeek在2月9日結束了為期45天的優惠期，並將API調用價格恢復至現行水準。不過相較於OpenAI等同業提供的類似產品，DeepSeek的價格仍極為低廉。

據三位知情人士透露，DeepSeek繼1月推出R1後，現正加快推出後繼產品。其中兩位人士表示，DeepSeek原計劃在5月初發布R2，但如今希望盡快推出。